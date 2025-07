De la formation à l’action : deux mois d’actions concrètes sur Wikipédia pour combler les lacunes de contenus

Le 28 juin 2025 marquait le coup d’envoi de cette initiative. Deux mois après le lancement de la première formation en ligne du projet African Wikipedian Alliance (AWA) Digitalize Youth Project 2025, les jeunes contributeurs formés commencent à porter leurs fruits dans la lutte contre la désinformation en ligne.

Ils ont déjà produit une dizaine d’articles sur Wikipédia et mis à jour une cinquantaine d’articles et d’éléments Wikidata portant sur des thématiques liées à la gouvernance numérique, aux droits humains, à la cybersécurité, ou encore à l’ODD 16 (paix, justice et institutions efficaces), notamment au Mali et en Mauritanie. Parmi leur production, retrouvez la loi sur la cybercriminalité au Mali, la Censure d’internet en Mauritanie, le Pôle national de lutte contre la cybercriminalité au Mali, le Haut conseil du numérique (Mauritanie), Nouakchott Data Hub et Ministère de la transformation numérique et de la modernisation de l’administration en Mauritanie.

À travers leurs contributions, ces jeunes contribuent à diffuser la bonne information et comblent le manque de contenu sur des sujets africains souvent absents ou sous-représentés sur les plateformes Wikimedia. Ce projet, soutenu par Code for Africa et porté par AWA, mise sur la formation des jeunes aux projets Wikimedia pour renforcer l’intégrité de l’information sur le continent.

Encadrés par Konan N’Da N’Dri, boursier AWA en résidence et contributeur expérimenté sur Wikipédia, il a mis en place des Office Hours et accompagné l’ensemble des 20 participants dans la rédaction des articles et leurs contributions.

La prochaine étape consistera à poursuivre la production d’articles, tout en organisant des formations plus techniques et avancées sur Wikipédia. Pour le mois d’août 2025, deux sessions sont prévues : l’une portera sur l’ajout d’infobox et le fonctionnement des catégories sur Wikipédia. En fin de mois, une Office Hour sera organisée pour accompagner les participants et répondre à leurs besoins spécifiques.

Pouvez-vous nous aider à traduire cet article ? Pour que cet article soit diffusé au plus grand nombre, nous avons besoin de votre aide. Pouvez-vous traduire cet article pour faire passer le message ? Commencer la traduction