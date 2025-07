Combler les biais, enrichir le savoir par le Projet AWA

Dans le cadre du projet AWA Inclusion et Justice Climatique 2025, un constat préoccupant a été établi concernant l’insuffisance de contenus relatifs aux femmes notables, aux communautés marginalisées ainsi qu’aux thématiques inclusives sur les projets Wikimédia Wikipédia, Wikidata et Wikimedia Commons.

Ce déficit s’avère particulièrement marqué sur la version francophone de Wikipédia en ce qui concerne les pays africains non francophones tels que l’Afrique du Sud, l’Angola ou encore le Lesotho.

Tâches menées en juillet

Dans une démarche visant à combler ces lacunes et à valoriser la représentation des enjeux d’inclusion sociale et climatique, des contributeurs.trices provenant du Bénin, de la RCD, de la Côte d’Ivoire et de la Guinée Conakry ont bénéficié des sessions de formations virtuelles qu’en présentiel (pour les Béninois) avec le soutien de l’Alliance Wikipédienne Africaine (AWA) et Code for Africa.

Les 9 et 17 juillet 2025, Abdel Karim, wikimédien en résidence pour Code For Africa et AWA et Nanoyo 88, wikimédien expérimenté, ont organisé deux sessions de formations sur les techniques de traductions de contenus encyclopédiques mettant l’accent sur les erreurs fréquentes à éviter telles que la traduction automatique non contextualisée (« à la chaîne ») et le recours inconsidéré à des outils d’intelligence artificielle. et les critères d’admissibilité des articles sur Wikipédia.





Ces sessions de formation ont été renforcées par des suivis personnels de ces deux formateurs en ligne aux contributeurs.trices et les ateliers en présentiel d’Abdel Karim au Bénin sur l’assistance à la contribution autant que dans la patrouille afin de permettre la création, la traduction et l’amélioration des articles sur Wikipédia et des éléments sur Wikidata répondant aux critères de l’encyclopédie libre la plus consultée au monde.

Prouesse de juillet et défis

Uniquement en juillet, 51 contributions sont effectuées par une dizaine de contributeurs du Bénin, de la RDC, de la Guinée Conakry et de la Côte d’Ivoire dont 43 sur Wikipédia en français, en lingala et en fon-gbé 8 créations et ou améliorations d’éléments sur Wikidata. Des traductions de l’article de Ruth Neto, du Parc national de Mavinga et de Lucrécia Paim en lingala, à la création de l’article sur Brenda Fassie en fon sur Wikipédia, en passant par l’ajout de nouveaux éléments sur Wikidata comme le féminisme au Lesotho et en Angola, les contributions de juillet reflètent un bel engagement multilingue et culturel.

Le projet bénéficie du soutien de Wikimédia Bénin, acteur principal dans le pays, avec la mobilisation de deux membres en tant que facilitateur.trice en plus de Nanoyo88 qui s’est porté volontiers pour nous accompagner. Des partenariats complémentaires sont à l’étude, notamment avec les sans pagEs, en vue d’élargir l’impact du projet.

