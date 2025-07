Projet AWA Strengthening Resilient Information Ecosystems in West Africa (SRIEWA): les femmes politiques ivoiriennes

Les plateformes Wikipédia et Wikidata sont des vecteurs essentiels pour la visibilité et la reconnaissance des personnalités publiques. En Côte d’Ivoire, l’impact et la contribution des femmes politiques sont indéniables, mais leur représentation en ligne, notamment sur ces bases de connaissances collaboratives, reste un défi.

Ainsi donc pour y remédier, il s’est tenu le lundi 30 juin 2025, la première formation en ligne avec une vingtaines de participants en Côte d’Ivoire sur comment contribuer sur Wikipédia, la plus grande encyclopédie libre en ligne. S’est tenu également une deuxième formation en ligne le 03 Juillet avec une vingtaines de participants en Côte d’Ivoire sur comment contribuer sur Wikidata, la plus grande base de données.

L’Alliance Wikipédienne Africaine (AWA) qui initie ce projet, est un réseau de wikimédiens africains, acteurs du changement, qui travaillent ensemble pour renforcer l’intégrité de l’information. Il s’agit d’une communauté continentale de wikimédiens africains très efficace et l’une de ses missions est de corriger le déséquilibre criant de représentation des genres sur Wikipédia et Wikidata, en particulier en ce qui concerne les personnalités féminines du continent. L’AWA œuvre activement à la création et à l’enrichissement d’articles les concernant. Cela passe par l’organisation d’ateliers de formation, de marathons de modification et de campagnes de sensibilisation visant à équiper les contributeurs des compétences nécessaires pour rédiger des biographies complètes et neutres, ainsi que pour intégrer des données structurées sur Wikidata. L’AWA est soutenue par Code For Africa.

La première session de formation sur Wikipédia a été dirigée par Aman Ado, membre expérimenté du Bureau Exécutif et Wikimédien chevronné et la deuxième session de formation sur Wikidata a été assurée par Yao Didier, également membre du Bureau Exécutif et expert de longue date en la matière, le tout sous la supervision de Jémuèle Johnson.

Les participants sont recrutés par Johnson Jémuèle Arielle Audrey l’une des boursières de la bourse SRIEWA ( Strengthening Resilient Information Ecosystems in West Africa) qui travaille sur le “Leadership politique des femmes et égalité des sexes” en Côte d’Ivoire. En résidence en Côte d’Ivoire, elle les forme et ils travailleront pendant 6 mois à produire et à améliorer au moins 180 articles afin de combler un déficit de représentation, à promouvoir l’équité de genre dans le domaine de l’information, et à offrir une ressource accessible et fiable sur l’histoire politique ivoirienne pour les générations actuelles et futures.

Pour le mois de Juillet, l’équipe de Jémuèle Johnson a travaillé sur la biographie des femmes politiques en Côte d’Ivoire. Les bénévoles ont travaillé sur une vingtaine d’articles et deux(2) ont été nouvellement créés. Les articles nouvellements créés sont les suivants: Collette Koné et Marie-France Mariam Cissé .

Les bénévoles ont travaillé sur Wikipédia et Wikidata, leur apprentissage et leurs contributions évolueront tout au long de cette campagne.

Cette initiative s’inscrit dans le programme de Bourse de Code for Africa (CfA), en partenariat avec Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) , Un programme de Bourse qui offre des bourses à 6 wikipédiens africains en résidence dans le cadre du Projet African Wikipedian Alliance (AWA) Strengthening Resilient Information Ecosystems in West Africa (SRIEWA).

Les participants sont pour la majorité des jeunes hommes et femmes, des étudiants et jeunes travailleurs. Certains découvrent pour la première fois Wikimedia et apprennent à se familiariser aux outils numériques. Ils apprennent à chercher, créer et modifier des articles. Ce programme leur donnera les moyens et les aptitudes pour décupler leurs compétences pour l’intégrité de l’information sur Wikimedia en Afrique.

Le partenaire principal en Côte d’Ivoire est Wikimedia Côte d’Ivoire. Il s’agit d’une organisation à but non lucratif, affiliée à la Wikimedia Foundation depuis dix ans. Wikimedia Côte d’Ivoire a facilité le recrutement de bénévoles participants. Grâce à son réseau de Wiki-clubs, il a été facile de mobiliser des jeunes prêts à participer à l’initiative.

