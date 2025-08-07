Wikimania 2025, Jour 1 : Célébration des 20 ans de Wikimania à Nairobi

Wikimania 2025 a ouvert sa 20ème édition anniversaire à Nairobi, marquant la toute première fois que la conférence se tient en Afrique de l’Est. Plus de 600 wikimédiennes et wikimédiens se sont réunis en présentiel — et presque deux fois plus de participantes et participants en ligne — venant de plus de 120 pays différents.

L’ambiance était électrisante, portée par la rencontre de différentes générations : certains wikimédiens ayant assisté à chaque édition de Wikimania, aux côtés de centaines de personnes participant pour la toute première fois.

Des wikimédiennes et wikimédiens pendant une session de Wikimania 2025.

Un participant de longue date a souligné que cette Wikimania rendait hommage à toutes les éditions précédentes. Une nouvelle venue a partagé son enthousiasme à l’idée de rencontrer des wikimédiennes et wikimédiens du monde entier, et à quel point cela donnait le sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand.

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée avec une touche kenyane inimitable, offrant un accueil chaleureux et dynamique au rythme des tambours traditionnels. Comme chaque année, le moment phare de la cérémonie a été l’annonce tant attendue des Wikimédiennes et Wikimédiens de l’année. Voici la liste complète des lauréates et lauréats de cette édition :

Wikimédien de l’année : Robertsky

Lauréate Wikimédia : Risker

Contributrice média de l’année : 1Veertje

Nouveau contributeur de l’année : Dadrik

Fonctionnnaire de l’année : AramilFerraxa

Mention honorable : ​​Ammarpad

Mention honorable : ​​Nitesh

Contributeur technique de l’année : Eugene233

Jimmy Wales et le Wikimédien de l’année, Robertsky.

Les sessions de la journée ont mis l’accent sur l’équité, l’accès et l’innovation technologique, avec des présentations sur la décentralisation du développement logiciel, l’usage responsable de l’intelligence artificielle et l’amélioration de l’accessibilité de Wikipédia hors ligne.

Rendez-vous demain pour d’autres sessions passionnantes, avec un accent particulier sur les produits et la technologie. onsultez le programme complet et rejoignez-nous en ligne en cliquant ici.



