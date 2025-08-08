Wikimania 2025, jour 1 : célébration des 20 ans de Wikimania à Nairobi

Wikimania 2025 a ouvert son édition du 20e anniversaire à Nairobi, marquant la première fois que la conférence se tenait en Afrique de l’Est. Plus de 600 Wikimédiens se sont réunis en personne, et près du double en ligne, provenant de plus de 120 pays différents.



Wikimania 2025 a ouvert son édition du 20e anniversaire à Nairobi, marquant la première fois que la conférence se tenait en Afrique de l’Est. Plus de 600 Wikimédiens se sont réunis en personne, et près du double en ligne, provenant de plus de 120 pays différents.

L’atmosphère était imprégnée de l’énergie de différentes générations réunies, certains Wikimédiens ayant participé à toutes les éditions de Wikimania étaient présents, aux côtés de centaines d’autres qui en faisaient l’expérience pour la première fois.

Wikimedians during a session at Wikimania 2025.

Un ancien participant a souligné que cette édition de Wikimania rendait hommage à toutes celles qui l’avaient précédée. Un nouveau participant a déclaré à quel point il était passionnant de rencontrer des Wikimédiens du monde entier et à quel point cela lui donnait le sentiment d’appartenir à quelque chose de plus grand.

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée dans un esprit typiquement kenyan, avec un accueil chaleureux et énergique au rythme des tambours traditionnels. Comme les années précédentes, le clou de la cérémonie d’ouverture a été la grande révélation des Wikimédiens de l’année. Voici la liste complète des lauréats de cette année :

Wikimédien de l’année : Robertsky

Lauréat Wikimédia : Risker

Contributeur média de l’année : 1Veertje

Nouveaux venus de l’année : Dadrik

Fonctionnaire de l’année : AramilFerraxa

Mention honorable : Ammarpad

Mention honorable : Nitesh

Contributeur technique de l’année : Eugene233

Jimmy Wales et le Wikimédien de l’année, Robertsky.

Les sessions de la journée ont porté sur l’équité, l’accès et l’innovation technologique, avec des discussions sur la décentralisation du développement logiciel, l’utilisation responsable de l’IA et l’amélioration de l’accessibilité de Wikipédia hors ligne.



Rejoignez-nous demain pour d’autres sessions passionnantes axées sur les produits et les technologies. Consultez le programme complet et rejoignez-nous en ligne en cliquant ici.





Pouvez-vous nous aider à traduire cet article ? Pour que cet article soit diffusé au plus grand nombre, nous avons besoin de votre aide. Pouvez-vous traduire cet article pour faire passer le message ? Commencer la traduction