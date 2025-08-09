Wikimania 2025, deuxième jour : la technologie dans un monde en mutation

Selena Deckelmann, directrice des produits et technologies de la Fondation Wikimédia, lors du panel sur l’IA.

Après un excellent début, la deuxième journée de Wikimania 2025 a été consacrée aux produits et aux technologies : comment nous construisons, améliorons et adaptons les projets Wikimédia alors que les technologies qui nous entourent évoluent plus rapidement que jamais.



L’un des moments forts de la journée a été la table ronde sur l’intelligence artificielle. Quatre intervenants, dont des experts locaux en informatique, ont expliqué comment l’IA transforme la manière dont nous créons, accédons et partageons les connaissances.



Les intervenants ont convenu que lors de la création de modèles d’IA, il est important de prendre en compte la durabilité, la responsabilité et l’éthique. « La technologie que nous appliquons doit résoudre un problème réel. Et nous devons résoudre ce problème réel avec les personnes qui vont utiliser la solution », a réitéré Selena Deckelmann.

Table ronde sur le paysage de l’intelligence artificielle.

Des chercheurs locaux ont partagé des exemples d’utilisation de l’IA dans la région et ont souligné l’importance d’adopter une approche communautaire de l’IA, d’autant plus que celle-ci est principalement façonnée par des idées occidentales.

Les conversations sur l’IA se sont poursuivies tout au long de la journée dans les couloirs, mais aussi lors d’une session très fréquentée sur la réutilisation du contenu et l’impact des robots d’indexation sur l’infrastructure de connaissances de Wikimédia.



D’autres sessions tout au long de la journée ont également abordé des questions importantes liées aux produits et à la technologie, telles que la manière d’améliorer l’expérience du lectorat de Wikipédia et de rendre la liste de souhaits de la communauté plus utile et plus gratifiante pour les bénévoles.

En plus de cet échange dynamique d’idées, le Lightning Talk Showcase a été un moment agréable et rythmé, avec une succession de présentations éclair de 5 minutes. Si vous l’avez manqué aujourd’hui, ne manquez pas le deuxième Lightning Talk Showcase demain.

Entre les sessions, il y a eu de nombreuses discussions dans les couloirs, une grande photo de groupe et une table de friandises si populaire qu’elle a dû être déplacée (elle se trouve désormais au rez-de-chaussée !). Et devinez qui d’autre est également à Nairobi ? Wiki Asteroids, un jeu par navigateur où les modifications en temps réel de Wikipédia se transforment en astéroïdes volants ! Chaque fois que quelqu’un effectue une modification, un gros astéroïde bleu apparaît, en fonction de la taille de la modification. Vous supprimez quelque chose ? Astéroïde rouge. Nouvel article ? Vie supplémentaire ! Si vous êtes à Wikimania Nairobi, ne le manquez pas.

Alors que nous entamons le troisième jour, nous écouterons les voix de l’Afrique de l’Est dans le mouvement pour la libre circulation des connaissances et ce que nous pouvons apprendre de leurs expériences. Rejoignez-nous demain pour d’autres sessions riches en enseignements !

