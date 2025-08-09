Wikimania 2025, jour 3 : Connexion avec l’Afrique

Nous en sommes officiellement à la moitié de Wikimania, ce qui ne signifie pas pour autant que le rythme ralentit. La troisième journée a été riche en événements, avec plus de 30 sessions, près de 20 rencontres et de nombreuses activités sociales.

En tant que toute première Wikimania organisée en Afrique de l’Est, cette journée fut une excellente occasion d’entendre directement la communauté Wikimédia africaine. Du Nigeria à la Côte d’Ivoire, des intervenants venus de tout le continent ont animé des sessions sur des thèmes tels que la préservation des langues locales grâce à la campagne Wiki Audio Walk, la mise en place de campagnes multilingues et le soutien aux Wikiclubs locaux. Leurs présentations ont permis de montrer clairement comment les Wikimédiens de toute l’Afrique utilisent les projets Wikimédia comme moyen de préserver la vitalité de leurs langues et de leurs cultures, et d’accroître la participation locale au savoir libre.

La deuxième série de présentations éclair a donné lieu à une nouvelle vague de présentations rapides et dynamiques, cette fois-ci axées sur l’Afrique. En effet, environ un tiers des présentations ont mis en avant des projets menés par des Africains, soulignant l’influence croissante du continent dans le mouvement.

Une présentation éclair intitulée « Wikipédia pour jouer : des jeux transformant notre rapport à la connaissance » a suscité les rires et la compétition parmi les participants, qui ont joué à des jeux alimentés par les métadonnées de Wikipédia. Puis est venu le moment émouvant « Merci aux éditeurs de Wikimédia, de la part des donateurs français », qui a montré de véritables messages de donateurs qui en ont ému plus d’un. Et pour couronner le tout, Jimmy Wales, cofondateur de Wikipédia, a fait une apparition pour présenter son nouveau livre devant une salle comble (et très enthousiaste).

La session d’affiches a également fait son retour, donnant aux participants l’occasion de présenter leurs projets et de rencontrer en personne d’autres wikimédiens. Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de vous y rendre, les affiches resteront exposées toute la journée demain.



Et comme aucune Wikimania n’est vraiment accomplie sans un peu de chant, la soirée karaoké a été organisée avec plein de pizzas et même des trophées !

Au programme du quatrième jour : nous explorerons ce que signifie maintenir le mouvement Wikimédia multigénérationnel et comment cela façonne l’avenir.

