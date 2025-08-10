Wikimania 2025 – Jour 4 : Faire se rencontrer les générations

Wikimania 2025 a rassemblé des personnes issues de tout le mouvement Wikimédia et de toutes les générations. Un total de 2 376 personnes provenant de plus de 135 pays ont participé : 776 en présentiel et plus de 1 600 en ligne.



La conférence a réuni un mélange de Wikimédiens : certains et certaines ayant assisté à toutes les éditions de Wikimania, tandis qu’une bonne moitié participait pour la toute première fois. Parmi eux et elles, AramilFeraxa, lauréat 2025 du prix de Fonctionnaire de l’année, pour qui c’était le tout premier Wikimania ! Un début prometteur, non ?

Group photo at Wikimania 2025.

Wikimania 2025 s’est déroulée en cinq langues — swahili, arabe, espagnol, français et anglais — grâce à une équipe de 35 interprètes infatigables issus de 20 pays différents ! Certains et certaines se connectaient à minuit, heure locale ! Pour quelques-uns, c’était leur troisième fois à soutenir Wikimania.



« Nous apprécions énormément l’esprit de partage, la communauté Wikimédia et la philosophie qui l’anime. Nous avons aussi beaucoup appris. Mais surtout, cette mission a été pour nous très enrichissante. Alors merci ! », a confié l’équipe d’interprétation.

Une des réunions de l’équipe des interprètes pendant Wikimania.

Le programme de cette année comprenait plus de 200 sessions et plus de 350 intervenants et intervenantes. La dernière journée a mêlé séances prospectives et bilans :

Hackathon Showcase et Coolest Tool Awards – Les développeurs bénévoles du Hackathon 2025 ont présenté leurs travaux de la semaine et ont célébré la 6ᵉ édition des Coolest Tool Awards. Félicitations aux lauréats et lauréates de cette année : Abuse filter analyzer (Meilleur service à la communauté), Database report (Le plus évolué) et Paulina (Le plus innovant).

L’avenir de Wikimania – Le comité de pilotage a animé une discussion sur l’avenir de la conférence. Les bénévoles ont pu formuler des propositions et partager leurs réflexions.

Intelligence artificielle et évolution de Wikimédia – « L’IA façonne l’histoire, mais qui façonne l’IA ? » – Cette session a présenté des exemples concrets de l’impact de l’intelligence artificielle sur Wikimédia. Les intervenants et intervenantes ont souligné l’importance de préserver l’ouverture, la neutralité et la confiance communautaire à mesure que l’influence de l’IA grandit.

La cérémonie de clôture s’est ouverte avec Voices in the Edit, une puissante performance de poésie orale par la poétesse nairobienne Stella Kivuti. Nous a rappelé que les Wikimédiens sont « les gardiens et gardiennes silencieux du savoir » et que « nous ne remplissons pas seulement les notes de bas de page… nous réécrivons le centre ». Lorsqu’elle a demandé : « Qui partage la connaissance ? », la réponse du public a été unanime : « Nous ! » Les performances se sont poursuivies avec deux apparitions du WikiChoir.

WikiChoir performing at the closing ceremony.

Maryana Iskander, pour son dernier Wikimania en tant que directrice générale, a ensuite partagé sa vision de ce dont la prochaine génération de Wikimédiens a besoin : audace, ouverture et unité pour relever les défis à venir.



Avant la fin de la cérémonie, l’équipe centrale d’organisation de Wikimania Nairobi a passé le témoin à ses homologues de Paris, qui accueilleront Wikimania Paris du 21 au 25 juillet 2026. Cette passation a relié l’énergie et les idées de Nairobi au prochain chapitre en France, où les conversations se poursuivront.

The Wikimania Nairobi team passes hosting duties to the Paris team.

Lorsque les lumières se sont rallumées après la cérémonie de clôture, on pouvait voir les visages de différentes générations : certains et certaines ayant contribué dès le début des projets, d’autres tout juste arrivés. Les avoir réunis en un même lieu était ce qui rendait Wikimania 2025 si spéciale.

Pouvez-vous nous aider à traduire cet article ? Pour que cet article soit diffusé au plus grand nombre, nous avons besoin de votre aide. Pouvez-vous traduire cet article pour faire passer le message ? Commencer la traduction