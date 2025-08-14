La Côte d’Ivoire présente  à la Wikimania 2025 à Nairobi !

La ville de Nairobi, capitale du Kenya, accueille du 6 au 9 août 2025 la 20e édition de Wikimania, la conférence annuelle du mouvement Wikimedia.

Wikimedia Côte d’Ivoire est représentée cette année encore à la Wikimania 2025, avec une délégation record de 8 membres, soit le double de l’effectif envoyé en 2024. Cette progression témoigne non seulement de l’engagement croissant de la communauté ivoirienne, mais aussi de la reconnaissance dont elle bénéficie au sein du mouvement international.

Une délégation diversifiée et représentative

La délégation ivoirienne est composée de 3 hommes et 5 femmes, reflétant ainsi la diversité de notre communauté. Elle inclut des membres du Bureau Exécutif, membres du staff, lauréats Zenman, adhérent de l’association et responsable de groupe de travail.

Ces profils variés illustrent la richesse de notre écosystème, réunissant des acteurs aux rôles complémentaires, engagés pour la diffusion libre du savoir.

La participation des membres ivoiriens a été rendue possible grâce à quatre bourses de la Wikimedia Foundation, trois bourses Yasield, et un financement personnel. Cette combinaison de ressources démontre la capacité de la communauté à mobiliser divers types de soutien, en cohérence avec les principes d’autonomisation et de durabilité promus par le mouvement.

Une rencontre mondiale, des enjeux partagés

Avec plus de 200 sessions prévues et des participants venus du monde entier, Wikimania 2025 s’annonce comme une plateforme incontournable d’échanges, de formation et de réflexion sur l’avenir du savoir libre.

Les membres de la délégation ivoirienne auront l’opportunité de renforcer leurs compétences techniques et communautaires, de partager les projets et expériences locaux et de nouer des partenariats avec d’autres communautés du mouvement.



Depuis 2017, la communauté ivoirienne est présente chaque année à Wikimania. Preuve de sa solidité et de sa volonté d’apporter une contribution active à la dynamique globale du mouvement.

Pouvez-vous nous aider à traduire cet article ? Pour que cet article soit diffusé au plus grand nombre, nous avons besoin de votre aide. Pouvez-vous traduire cet article pour faire passer le message ? Commencer la traduction