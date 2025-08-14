Valoriser le 7e art africain, la campagne WikiProject+Film 2025 démarre au Burkina Faso 

Le samedi 9 août 2025, les Wikimédiens du Burkina Faso ont officiellement lancé la campagne WikiProject+Film Burkina Faso 2025 lors d’une formation organisée à l’espace culturel Rendez-Vous à Ouagadougou.

Cette initiative locale fait partie du patrimoine projet panafricain AfroCreatives et a pour objectif principal de valoriser le cinéma burkinabè ainsi que le cinéma africain dans son ensemble, en encourageant les contributions sur Wikipédia et les autres projets Wikimedia.

Durant cette première session, les participants ont découvert les objectifs de la campagne, les modalités de participation, les critères pour soumettre des contributions ainsi que les récompenses prévues pour les meilleurs contributeurs, aussi bien au niveau national qu’international.

Le formateur a présenté les principaux outils Wikimedia à utiliser, notamment Wikipédia, Wikimedia Commons, Wikidata et Wikiquote. Une initiation pratique a également permis aux nouveaux participants d’apprendre à créer un compte sur Wikipédia et à rédiger des articles en respectant les règles de base de la plateforme.

La séance s’est terminée par une session de questions-réponses, qui a permis de lever les doutes et d’éclaircir certains points techniques liés à la campagne et à la contribution sur Wikipédia.

Cette formation ouvre une série d’ateliers à venir, qui auront lieu prochainement, aussi bien en présentiel qu’en ligne, pour rassembler un maximum de contributeurs autour de la documentation du cinéma burkinabè et africain.

Pour en savoir plus sur la campagne, rendez-vous sur Meta-wiki.

Pouvez-vous nous aider à traduire cet article ? Pour que cet article soit diffusé au plus grand nombre, nous avons besoin de votre aide. Pouvez-vous traduire cet article pour faire passer le message ? Commencer la traduction