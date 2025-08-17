Ma première expérience de Wikimédien en résidence grâce à la bourse AWA-SRIEWA Fellowship 2025 de Code for Africa

Depuis le 10 juillet 2025, j’ai été admis comme Wikimédien boursier en résidence (page générale des boursiers) dans le cadre de l’initiative Code for Africa(CfA)/African Wikipédian Alliance(AWA), Renforcement des écosystèmes d’information résilients en Afrique de l’Ouest (SRIEWA). Financé par Code for Africa (CfA) en partenariat avec Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Cette bourse se concentre sur la création et l’amélioration de contenus sur Wikipédia et Wikidata en rapport avec l’ « engagement politique, la citoyenneté numérique et la participation politique en ligne des jeunes au Sénégal ». Elle est prévue pour une durée de 06 mois et s’articule autour des activités suivantes :

Formation technique et pratique des boursiers : Nous bénéficions d’une formation de la part de l’équipe des communautés et de l’académie du CfA pour un mentorat individuel sur la vérification des faits, la coordination des campagnes de contenu et la gestion efficace des projets ;

Recrutement de participants : Chaque boursier est chargé de recruter au moins 10 participants avec qui travailler pour l'atteinte des objectifs du programme ;

Formations et heures de bureau pour les participants : Des formations et des heures de bureau (en ligne) sont organisées pour permettre aux participants d'acquérir les compétences nécessaires à la création et à l'amélioration de contenus de qualité sur Wikipédia et Wikidata, en rapport avec la participation des jeunes à la gouvernance et aux responsabilités civiques au Sénégal ;

Création de contenus : Chaque mois, au moins 30 articles et éléments liés au thème du programme sont créés, traduits ou améliorés sur Wikipédia et Wikidata. Ce qui donne un total d'au moins 180 articles et éléments créés, traduits ou améliorés en l'espace de 6 mois.

Résultats du mois de juillet

Durant le mois de juillet, nous avons obtenu les résultats suivants :

11 participants recrutés dont 6 femmes et 5 hommes ;

2 séances de formation et 4 heures de bureau organisées ;

15 articles Wikipédia et 16 éléments Wikidata créés en rapport avec l’engagement politique, la citoyenneté numérique et la participation politique en ligne des jeunes au Sénégal.

Exemple d’articles Wikipédia créés : Tabara Korka N’diaye ; Consortium jeunesse Sénégal

Exemples d’éléments Wikidata Créés : Conseil national de la jeunesse du Sénégal ; Forum Régional YouthConnekt Sénégal

Compétences acquises et défis

Malgré un calendrier un peu stressant avec des programmes de formation technique pas facile à assimiler au début, ce premier mois de juillet a été riche en apprentissage. Grâce aux formations et suivis de la part de l’équipe des communautés et de l’académie de Code for Africa, nous avons acquis de nouvelles compétences, notamment en matière de création de page Meta d’un événement avec plusieurs onglets et comprenant des listes de sujets, un programme d’activités, des ressources et rapports etc… Nous avons également appris à créer et alimenter un plan de travail sur Excel.

Pour plus de détails sur le programme, veuillez consulter cette page Meta-wiki.

