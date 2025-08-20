AWA pour une encyclopédie plus inclusive et équitable

Le Projet AWA 2025 pour l’inclusion et la justice climatique, soutenu par Code for Africa, entre dans son troisième mois de mise en œuvre avec une dynamique toujours plus engagée. Ce programme vise à enrichir des contenus sur les femmes influentes, les communautés marginalisées ou persécutées ainsi que les enjeux environnementaux en Afrique australe, notamment en Afrique du Sud, en Angola et au Lesotho sur Wikipédia, Wikidata et Commons.

Depuis fin juillet, les participants du Bénin, de la République Démocratique du Congo, de la Guinée Conakry et de la Côte d’Ivoire se sont mobilisés pour combler des lacunes de contenu sur Wikipédia, bénéficiant d’un accompagnement pédagogique sous forme de formations hybrides (présentielles et virtuelles). Ces sessions permettent aux contributeurs de renforcer leurs compétences rédactionnelles et techniques tout en favorisant une meilleure représentativité des sujets souvent négligés.

Activités et impacts

Le 25 juillet 2025, une séance d’assistance à la contribution est animée par Abdel KARIM à Abomey-Calavi (Bénin) afin de renforcer les compétences des participants dans l’édition sur Wikipédia.

Le 31 juillet 2025, un atelier consacré à la création d’articles a été organisé sous la direction de Abdel KARIM et Boileau BEHANZIN, tous membres de la communauté des Wikimédiens Fon du Bénin. Ces activités s’inscrivent dans une dynamique de formation continue, soutenue par un accompagnement personnalisé mis en place depuis le lancement du projet pour tous les participant.e.s.

Au compteur, pour le mois d’août 2025, un total de 50 contributions a été réalisée dont 25 traductions d’articles sur Wikipédia et 13 créations originales en français, lingala et fongbe

La création de biographies de femmes influentes, notamment de Joana Lina et Florbela Malaquias, participe à combler les lacunes de représentation féminine sur Wikipédia en français

Des contributions en langues locales comme les articles de Zungbo ɖe ɖevo Ithala Game tɔn et de Jikpá ɖaxo Sehlabathebe tɔn, en fongbe, valorisent des espaces naturels et culturels à travers une langue africaine encore peu représentée. Aussi, l’article sur Brenda Fassi en lingala offre une ressource biographique dans cette langue parlée par des millions de personnes en Afrique centrale.

Ces résultats témoignent de l’engagement des participant·e·s à enrichir les contenus Wikimedia dans une perspective inclusive et multilingue.

Le projet AWA poursuit son expansion avec l’objectif de mobiliser davantage de contributeurs et contributrices, renforçant ainsi la diversité et l’ inclusion dans l’univers Wikimedia. De nouvelles sessions de formation, des partenariats communautaires et des campagnes de sensibilisation sont en cours de planification pour les mois à venir.

