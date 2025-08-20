Wiki Nzundeuh, une action collaborative entre WAFTAI, ses partenaires et Wikimédia

Le programme Wiki N’zuñdeuh sorti de la gare en octobre 2024 pour capaciter des étudiants et enseignants y est retourné le 8 Juin 2025 au Cameroun.

Au-delà des compétences et de la documentation culturelle dans sa phase pilote, le projet a embarqué une approche genre au Cameroun ou l’action féminine lui a donné de belles colorations.

A part les colorations féminines, il a été aussi marqué par la participation d’autres parties prenantes à qui nous jugeons important de témoigner notre gratitude. L’objectif de ce récit est de présenter et célébrer les personnes et entités ayant eu une influence particulière pour la bonne tenue de ce programme.

Les parties prenantes internes à Wikimédia

Plusieurs personnes et entités wikimédiennes ont eu des influences significatives.

Les conseillers (advisors)

Nous saluons la forte implication de WikiLovesMuseums représenté par Yamen. Il a influencé de façon très remarquable la redaction des lignes du programme. Pendant plus de trois mois, Yamen a mis de son temps et de son expérience pour une réelle avancée Wikimédienne au Cameroun via Wiki N’zuñdeuh. Ruby a également fait partie des acteurs intégrant ce processus.

Les formateurs

Nous pensons vivement à ces wikimédiens expérimentés René et Eugene qui n’ont jamais cessé de partager leurs connaissances et expériences depuis l’idée du projet jusqu’à sa mise en œuvre. Ils ont favorisé l’appropriation des valeurs et objectifs Wikimedia. Rappelons une devise partagée par René :

‘’Dans une communauté, le niveau d’implication des membres est conditionné par la façon dont ils se sentent à l’aise’’

ou encore d’Eugène qui a toujours soutenu que :

“L’efficacité d’un groupe ne dépend pas du nombre important de membres, il est possible d’impacter avec moins de 10 éditeurs”.

Ces expérimentés, assistés des contributeurs de WAFTAI ont été de véritables forces actives pour le programme.

Les collaborations

Pendant sa mise en œuvre , le programme voit l’entrée de Wiki Mentor Africa via Igbo Wikimedians User Group et de Wikimedia Côte d’ivoire. Ces deux communautés ont mis à notre disposition deux membres qui ont animé les ateliers epell. L’objectif a été de booster les participants et aussi de partager les expériences.

Rappelons que Wiki Deutschland a été à l’initiative des séances de renforcement des capacités sur Wikidata. A côté de cela, les gadgets pour participants mis à notre disposition ont amélioré les couleurs de notre cérémonie de clôture.

En plus de ceux cités, nous avons une pensée à tous les Wiki qui de part leurs pensées et actions portent haut le projet.

En dehors des partenariats internes à Wikimedia, plusieurs entités hors mouvement ont su répondre favorablement à l’appel de Wiki N’zuñdeuh.

Les parties prenantes externes à Wikimédia

Sur le plan national

Le Ministère des Arts et de la Culture (MINAC) est un partenaire majeur du programme. Son accompagnement technique a permis au projet de concilier théorie et pratique, mieux encore de lier les sources primaires aux sources secondaires. La collaboration a surtout facilité le déploiement dans les musées du Cameroun.

Plusieurs musées ne sont pas en reste de cette volonté de collaborer, ils se sont ouverts aux séances de vérification des informations. Même lors des photowalks, les gestionnaires quittaient leurs domiciles pour ouvrir les musées afin que nos activités se fassent.

Outre le MINAC et ses institutions (musées), les instituts de beaux arts du grand Nord (IBAI) et du grand Sud (IBAN) Cameroun se sont ouverts au programme; ils ont été très présents et très actifs. Les étudiantes et étudiants ont fait preuve d’engagement durant la période de mise en œuvre.

Sur le plan international: des échanges objectifs

Kiwix voit son entrée en scène dès les premières heures de ce programme; bien qu’intervenant après la production des données, il a toujours été entouré d’une volonté de nous accompagner. Quoique le résultat n’ait pas encore été atteint cette année, la collaboration avec Kiwix est un élément clé du programme. Les musées sont pour la plupart localisés dans les zones à faible connectivité, la technologie Kiwix favorise un accès à l’information offline.

Globalement, les diverses collaborations ont permis non seulement d’avoir une pénétration significative et très appréciée dans le monde universitaire (à travers les instituts des beaux-arts) au Cameroun pour le mouvement Wikimedia mais aussi une documentation numérique des composantes culturelles. Plus de 70% des musées existants au Cameroun ont été touchés par au moins un projet wiki (Wikipedia, Wikidata…). L’équation liant éducation, culture et tourisme via le libre commence son bout de chemin au Cameroun dans l’espoir de pouvoir continuer voire innover ces secteurs dans les futures sorties de Wiki N’zuñdeuh.



