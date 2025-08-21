Chadian Independence Day 2025 : retour sur une fête de l’indépendance pas comme les autres

Le 11 août 2025, le Tchad a célébré le 65e anniversaire de son accession à l’indépendance. Comme chaque année, plusieurs festivités ont été organisées pour marquer l’événement. Défilé militaire et aérienne, sous les couleurs du l’emblème national.

Cependant chez Wikimedia Tchad, nous avons également célébré cette fête nationale, mais de manière différente. Au lieu d’assister au défilé traditionnel à la place de la Nation, nous avons choisi de le faire dans une salle avec des bénévoles, des ordinateurs et des téléphones portables. Au programme, nous avons ainsi mis la lumière sur les articles Wikipédia consacrés aux pères de l’indépendance ainsi qu’à l’histoire de la décolonisation du Tchad.

Photo de famille – Chadian Independence Day 2025 de Wikimedia Tchad à N’Djamèna

Au total 14 volontaires sont réunis dans la grande salle de WenakLabs pour notre atelier « Chadian Independence Day 2025 ».

L’événement est censé démarré à 9h30. Alors à 8h déjà, le comité d’organisation était sur place. Nous avons commencé à installer les chaises, le projecteur, ainsi que le café et les amuse-gueules, avant l’arrivée des participants. Certains participants sont arrivés à 9 h, comme prévu, tandis que d’autres ont eu du retard à cause du tapis rouge qui empêche la libre circulation dans toute la ville. Ils nous ont rejoints une heure ou presque une heure et demie après le début de l’événement.

Le coup d’envoi de l’événement est donné par Mahmood-td. Il a fait la présentation et les objectifs de l’événement. Nous avons accueilli deux nouvelles contributrices, auquel WhizGeek s’en est occupé pour un accompagnement personnalisé. À 11 h, nous avons fait une pause café, puis nous avons repris l’atelier à 11 h 30. De 11 h 30 à 13 h 30, nous avons entamé le marathon de contribution sur Wikipédia et ses projets frères. Nous avons effectué 124 modifications au total sur 27 articles Wikipédia existants et créé 6 nouveaux articles. De 13 h 30 à 14 h, nous avons fait une pause déjeuner. Et poursuivi après la pause pour clôturer l’événement à 16 h.

Pour terminer, en raison d’un manque de sources suffisantes, nous n’avons pas pu améliorer suffisamment des contenus sur le thème de la décolonisation du Tchad. Mais toute fois, pour les prochaines éditions, nous comptons chercher des documents sur l’histoire de la décolonisation du Tchad ainsi que sur les acteurs de l’indépendance, afin de permettre une meilleure contribution.

