Botswana, Eswatini, Madagascar des voix africaines pour l’inclusion et le climat    

The logo of Code for Africa

1-Parcours

Quand j’ai eu la confirmation de ma bourse AWA Inclusion and Justice Climate, dans le cadre de l’ initiative du Code for Africa en partenariat avec l’Ambassade de Norvège, j’ai été ravie de faire des nouveaux pas dans l’univers wikimedia, d’entamer une nouvelle expérience mais ce qui m’a attendu était assez dur pour moi.

Après les onboarding session, j’ai réalisé que les tâches étaient assez compliquées pour moi,les formations en ligne à réaliser, les enregistrements zoom, les slides, les pages meta, les proof of delivrables, tout ça a été très difficile pour moi. Ce que les autres ont fait en une heure de temps, je les ai réalisés en cinq jours :des commentaires sur le google sheet, l’utilisation du canal slack , tout cela a été des nouveautés pour moi.

Mais avec les aides précieuses des amis boursiers comme Konan Dadrick , l’accompagnement de Bukola James, j’ai pu finir le rapport de Juin et Juillet même avec quelques jours de retard. Et pour ce mois d’Août, et ce mois -ci nous avons recruté et formé une nouvelle participante, une nouvelle contributrice aux projets Wikimédia, nous sommes en train de lui faire découvrir l’univers Wikimédia.

2-Nous avons été remarqué

Ce qui m’a toujours émerveillé dans notre communauté c’est l’ouverture, le partage , l’entraide , la collaboration dans les différents projets.Le 3 juillet 2025, un patrouilleur francophone Nanoyo88 a annoncé sur le canal telegram de wikifranca qu’il a remarqué “ une forte recrudescence des activités sur des sujets africains avec de nouveaux comptes”, ainsi il s’est proposé d’apporter son aide. Nous avons tenu compte de cette opportunité pour mobiliser la communauté malgache et nous avons assisté à une session de formation intitulée : tout savoir pour contribuer avec lui le 31 juillet 2025. C’était une formation enrichissante et les membres présents ont pu s’entretenir avec lui cas par cas.

2-Visibilité sur la question d’inclusion et de justice environnementale sur wikipédia

Pour ce mois d’Août 2025, nous avons travaillé sur:

– 10 articles wikipédia sur le Botswana et sur Madagascar dont deux élargissement, cinq traductions d’articles en wikipédia en langue malgache, deux traductions en français et une nouvelle création .

-15 articles wikidata surlesquels six améliorations d’item existant, neuf nouveaux éléments wikidata sur Eswatini, Madagascar et Botswana

-05 nouveaux media sur Wikimédia Commons sur le thème lié à la justice climatique

Et l’aventure ne fait que commencer, vive l’encyclopédie collaborative.

Pouvez-vous nous aider à traduire cet article ? Pour que cet article soit diffusé au plus grand nombre, nous avons besoin de votre aide. Pouvez-vous traduire cet article pour faire passer le message ? Commencer la traduction