Du local au continental, les wikimédiens ivoiriens engagés pour l’intégrité de l’information

Dans le cadre du projet African Wikipedian Alliance Fellowships (AWA) 2025, un réseau de Wikimédiens africains, dont 7 ivoiriens, collaborent pour renforcer l’intégrité de l’information en ligne et combler les lacunes de contenu sur l’Afrique.

Du 10 juin au 10 décembre 2025, leur mission consiste à recruter des bénévoles au sein de la communauté Wikimedia ivoirienne, à les former et les encadrer afin d’améliorer la qualité et la fiabilité des contenus sur Wikipédia, Wikidata et les autres projets frères. Bien que chaque Wikimédien en résidence travaille avec sa propre équipe, le programme leur confie la responsabilité de documenter sur Wikipédia plusieurs autres pays africains.

Il s’agit d’une bourse qui se concentre sur la création et l’amélioration de contenus liés à l’engagement politique des jeunes, à la citoyenneté numérique et à la participation politique en ligne au Sénégal. L’objectif est d’enrichir les articles sur la gouvernance et les responsabilités civiques.

Parallèlement, Code for Africa, structure d’appui à l’AWA et réseau panafricain à but non lucratif basé à Nairobi, accompagne les Wikimédiens ivoiriens pour promouvoir un savoir libre, fiable et inclusif.

Au-delà de la création de contenus encyclopédiques, le programme constitue une opportunité pour les Wikimédiens en résidence de renforcer leurs compétences en vérification et traçabilité des sources. Il encourage ainsi la promotion de contenus fiables et bien sourcés dans l’espace numérique ivoirien.

