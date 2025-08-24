Wikimania 2025 : Les Wikiclubs ivoiriens, petites graines du savoir qui grandissent en Afrique 

À Nairobi, lors des conférences de la Wikimania 2025, le 8 août 2025, Konan N’da N’dri et Aristide Kouamé ont levé le voile sur l’expérience ivoirienne des Wikiclubs, qui à travers le pays, contribuent, forment, inspirent et connectent jeunes étudiants, enseignants et autres corps de métiers autour des projets Wikimedia.

Dix clubs, dix histoires, et une même passion, faire briller la Côte d’Ivoire sur la carte mondiale du savoir libre. Daloa, Korhogo, Yopougon, Yamoussoukro, l’ISTC (Institut des Sciences et Techniques de la Communication), l’Université Félix Houphouët-Boigny, et le club HANDI, chacun de ces Wiki clubs porte une identité, une énergie et un engagement bien à lui.

Derrière ces noms, il y a des visages qui partagent un objectif commun : enrichir Wikipédia et ses projets frères avec l’empreinte ivoirienne. Leur aventure commence souvent dans une salle de formation, là où l’on découvre comment contribuer, où l’on choisit un sujet qui nous tient à cœur, puis où l’on se lance, mains sur le clavier, pour créer ou améliorer des contenus. Chaque Wikiclub s’organise avec un plan d’action annuel, une équipe dirigeante, président, secrétaire, trésorier et le soutien actif de Wikimedia Côte d’Ivoire.

Mais ces clubs ne se limitent pas seulement à former. Ils passent à l’action. En avril 2024, ils ont uni leurs forces pour le premier Wikimedia Marathon WikiClub, grâce à l’outil GAWA, développé localement. Cet outil recense les articles liés à la Côte d’Ivoire qui nécessitent d’être enrichis. En moins de 24 heures, 100 articles ont été améliorés, mobilisant plusieurs Wikiclubs à distance, preuve que la collaboration virtuelle peut produire de grands résultats.

Leur influence s’étend aussi à Wikidata. L’an dernier, 30 bénévoles ont consacré 270 heures pour mettre à jour les données démographiques de neuf villes, parmi lesquelles Abidjan, Korhogo et San-Pedro. Des chiffres impressionnants, mais surtout le signe d’un engagement durable pour que l’information en ligne sur la Côte d’Ivoire soit juste et complète.

Et parce qu’un mouvement ne vit pas sans rencontres humaines, chaque année, les membres se réunissent lors du Forum des clubs, organisé lors des Rencontres Annuelles (RAN) de Wikimedia Côte d’Ivoire. Moment d’échanges, de rassemblement, mais aussi de réflexion sur leur mission : donner à tous la possibilité de contribuer au patrimoine numérique mondial.

À Nairobi, lors des conférences de la Wikimania 2025, Konan N’da N’dri et Aristide Kouamé ont porté ce message au-delà des frontières. Leur présentation n’était pas qu’un exposé technique, c’était le récit d’une aventure collective, faite de curiosité, de persévérance et d’une fierté partagée. Celle de voir, peu à peu, les voix ivoiriennes s’inscrire dans la grande encyclopédie du monde.

