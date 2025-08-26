AWA SRIEWA Project 2025 : Gouvernance locale et politique décentralisation du Sénégal sur Wikipédia & Wikidata

Le défi du mois du deuxième mois dans le cadre du projet African Wikipedian Alliance (AWA) de Renforcement des écosystèmes d’information résilients en Afrique de l’Ouest (SRIEWA) 2025 est de créer, traduire ou améliorer au moins 30 articles et éléments sur Wikipédia et Wikidata liés la gouvernance locale et la politique de décentralisation du Sénégal. L’African Wikipedian Alliance (AWA) initie ce projet de Renforcement des écosystèmes d’information résilients en Afrique de l’Ouest (SRIEWA) 2025 qui est un partenariat Code for Africa (CfA) et Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) dans le cadre de l’initiative CFA’s AWA Renforcement des écosystèmes d’information résilients en Afrique de l’Ouest (SRIEWA).

De la formation à l’action

Après plusieurs séances de formation dans le cadre de notre programme “Apprenez à devenir éditeur sur Wikipédia”, nos participants passent à l’action par le biais de la création et l’amélioration de contenus sur la gouvernance locale et la politique de décentralisation du Sénégal sur Wikipédia et Wikidata. Pour l’atteinte des objectifs du mois d’août 2025, nous avons mis le cap sur la formation avancée, à savoir l’ajout d’une infobox et les techniques de recherche de sources secondaires pour Wikipédia.

Quel mode de suivi de nos participants ?

La majorité de nos participants étant des débutants sur Wikipédia et Wikidata, nous organisons des Office Hour (Wiki permanence) afin d’accompagner ceux-ci et répondre aux difficultés rencontrées. Ces offices hour sont organisés au moins une fois par semaine car c’est aussi le lieu pour nous de motiver le groupe de bénévoles.

Quelques contributions du mois d’août 2025 :

10 nouveaux articles créés, 5 articles améliorés sur la décentralisation et la biographie des maires et députés sénégalais.

15 nouveaux éléments Wikidata créés sur les hommes politiques du Sénégal :

