Briser les barrières : un Bootcamp pour exploiter Wikipédia en classe en Côte d’Ivoire

Le Bootcamp “Wikipedia in Classroom” – Exploiter Wikipedia en classe, s’inscrit dans une volonté d’accompagner les enseignants à mieux utiliser Wikipédia comme outil pédagogique pour favoriser les compétences médiatiques et informationnelles nécessaires à l’ère du numérique.

Malgré la popularité mondiale de Wikipédia, son utilisation reste entourée de nombreux préjugés dans les milieux académiques. Beaucoup d’enseignants et d’étudiants ignorent son potentiel éducatif.

Face à ce constat, Wikimedia Côte d’Ivoire a choisi de mettre en place un programme pratique et structuré pour aider les enseignants à déconstruire ces idées reçues et à comprendre comment utiliser Wikipédia en classe de manière critique et constructive.

Une démarche inscrite dans un cadre global

Ce Bootcamp s’aligne sur le programme international Reading Wikipedia in the Classroom, développé par la Fondation Wikimedia. Son curriculum repose sur trois modules essentiels : accéder à l’infirmation, évaluer l’information et créer l’information.

Ces modules sont conçus selon les objectifs de l’UNESCO en matière d’Éducation aux Médias et à l’Information (EMI). Ils visent à renforcer chez les enseignants et leurs élèves la capacité à naviguer dans un écosystème numérique complexe, tout en garantissant une utilisation sécurisée et responsable des savoirs disponibles en ligne.

Le projet “Exploiter Wikipedia en Classe” contribue directement aux priorités du gouvernement ivoirien en matière d’amélioration de la qualité de l’éducation et de développement des compétences numériques. Former les enseignants à intégrer Wikipédia comme ressource pédagogique, c’est ouvrir de nouvelles perspectives d’apprentissage actif et collaboratif pour les élèves et étudiants à travers le pays.

En permettant aux enseignants de découvrir les coulisses de Wikipédia, d’apprendre à l’utiliser de façon critique et d’en faire un allié en classe, le projet “Exploiter Wikipedia en Classe” ambitionne de transformer progressivement la perception de l’encyclopédie libre en Côte d’Ivoire : non plus comme un simple site à consulter, mais comme un outil d’émancipation intellectuelle, de collaboration et de construction du savoir.

Pouvez-vous nous aider à traduire cet article ? Pour que cet article soit diffusé au plus grand nombre, nous avons besoin de votre aide. Pouvez-vous traduire cet article pour faire passer le message ? Commencer la traduction