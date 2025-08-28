De Cotonou à Nairobi: ce que m’a apporté Wikimania 2025

Depuis 2024, je contribue activement aux projets Wikimédia au Bénin. En cette année 2025, j’ai organisé Wiki Loves Earth au Bénin et je suis wikimédien en résidence pour Code for Africa de juin en décembre prochain.

Du 6 au 9 août 2025, j’ai eu le privilège de participer à la 20e édition de la conférence annuelle du mouvement Wikimédia, #Wikimania2025, qui s’est tenue à Nairobi, au Kenya. Accueillie dans le cadre élégant de l’hôtel Trademark, situé dans le district de Gigiri, cette rencontre internationale marquait ma toute première participation à un événement mondial du mouvement. Ce fut une expérience profondément enrichissante, révélant la beauté des échanges interculturels et la force du savoir libre qui nous unit.

Immersion inoubliable à Nairobi

Ce voyage fut pour moi une grande première: mon tout premier vol en avion et ma première sortie hors d’Afrique de l’Ouest. L’accueil chaleureux du Kenya m’a permis de découvrir une autre facette du continent, pleine de couleurs et de générosité.

Le 5 août, en compagnie de wikimédiens venus du Cameroun, de la RDC et d’autres pays d’Afrique de l’Ouest, nous avons visité le Musée de l’Illusion sous la conduite bienveillante d’un membre du comité d’organisation. Ce lieu fascinant nous a émerveillés par ses œuvres artistiques et ses installations interactives.

Des sessions inspirantes et des rencontres marquantes

Le 6 août, j’ai assisté à une session passionnante sur le renforcement de la justice climatique et la cartographie environnementale grâce à la connaissance ouverte, animée par Bukola James, Eric Wamugu et Alicia Olago. Cette présentation a mis en lumière l’importance des données ouvertes pour combler les inégalités de savoir liées au climat en Afrique, tout en montrant comment leur intégration dans les projets Wikimedia enrichit les plateformes avec des visualisations accessibles et percutantes.

La journée s’est conclue par la cérémonie d’ouverture haute en couleurs, avec un spectacle traditionnel kényan et la remise des prix du Wikimédien de l’année – un moment fort en émotions.

Le 7 août, j’ai découvert l’exposition de dons, où des wikimédiens venus d’Asie, d’Europe et d’Amérique ont généreusement partagé des articles utiles avec les participants, moi y compris. J’ai ensuite pris part à la table ronde principale sur l’intelligence artificielle: Keynote Panel – The AI Landscape, qui a ouvert des perspectives fascinantes sur l’avenir du savoir libre à l’ère numérique.

Après la photo de groupe officielle de Wikimania, mes collègues boursiers de l’African Wikipedian Alliance et moi avons immortalisé notre rencontre par une série de photos souvenirs avec des wikimédiens venus des quatre coins du monde.

Wikiwomen Summit et francophonie engagée

J’ai également participé à la troisième édition du Wikiwomen Summit, organisée au Harvest Restaurant de l’hôtel Trademark. Animée par Ruby, Aanchal, Chinu, Rosie, Barakat, Shreya, Mariana et Bridgit, cette rencontre a mis en lumière les enjeux liés à la place des femmes dans le mouvement Wikimedia. Une intervention marquante fut celle de Bridgit sur le leadership du genre au sein de Wikimedia.

Le vendredi, j’ai pris part à la rencontre des francophones, animée par Mahuton Possoupe. Ce fut l’occasion de discuter des défis et des perspectives de WikiFranca, en présence de Georges, son président actuel.

une synchronisation culturelle inestimable

Wikimania 2025 à Nairobi m’a offert bien plus qu’une conférence: une véritable immersion dans la culture kényane. L’un des grands atouts de Wikimania est sa capacité à voyager chaque année vers un nouveau pays, permettant aux participants de découvrir des environnements inédits, d’apprécier la diversité des cultures et de tisser des liens avec les communautés locales.

Pouvez-vous nous aider à traduire cet article ? Pour que cet article soit diffusé au plus grand nombre, nous avons besoin de votre aide. Pouvez-vous traduire cet article pour faire passer le message ? Commencer la traduction