Ma première Wikimania : un voyage, une immersion, une inspiration

Lorsque j’ai appris que j’étais retenu comme boursier pour participer à Wikimania, c’est toute mon équipe de WikiLinguila qui a ressenti une immense joie. Nous sommes un groupe jeune et nouveau dans le mouvement Wikimedia, engagé dans un premier temps pour développer trois wikis dans trois langues congolaises : le kikɔ̂ngɔ, le lingála et le tshilúba. Honnêtement, nous ne nous attendions pas à voir l’un de nous bénéficier d’une bourse aussi tôt dans notre parcours. Sur deux candidatures, j’ai été sélectionné, tandis que mon collègue était pré-sélectionné et placé sur liste d’attente… au cas où une place se libérerait. Malheureusement, ce n’est jamais arrivé.

L’arrivée à Nairobi

Je contribue aux projets Wikimedia depuis 2017, c’était ma première Wikimania en présentiel, et en foulant le sol de Nairobi, j’ai senti que j’entrais dans un nouvel univers. Très vite, j’ai eu l’occasion de rencontrer d’autres Utilisateurs avec Droits étendus des projets Wikimedia, d’échanger, d’apprendre… et surtout, de me plonger dans l’ambiance unique de cet événement mondial.

Une conférence, un bain culturel

Parmi les moments forts, j’ai eu l’honneur de donner une conférence aux côtés d’autres boursiers de Wikitongues. Dès cette intervention, j’étais totalement immergé : échanges intenses, histoires inspirantes, diversité des parcours… Cette expérience m’a propulsé au cœur de la dynamique Wikimania.

Contribuer sur place

Entre plusieurs sessions, j’ai aussi offert un peu de mon temps comme volontaire, notamment en prenant des notes lors de différentes présentations. Ce fut une belle façon de contribuer à la réussite de l’événement tout en approfondissant mes connaissances.

Au-delà des sessions

Wikimania 2025, ce n’est pas seulement des ateliers et des conférences :

c’est du réseautage avec des wikimédiens venus des quatre coins du monde,

c'est la découverte d'une nouvelle culture et d'une région d'Afrique que je connaissais peu,

c'est l'apprentissage de nouveaux outils pour administrateurs (sysops), que j'ai pu rapporter et partager avec ma communauté à mon retour.

Et après…

Même des jours après, je ressens encore la chaleur de cette Wikimania. La restitution de mon expérience dans ma communauté a suscité beaucoup d’enthousiasme : plusieurs personnes souhaitent désormais rejoindre le mouvement et, pourquoi pas, un jour bénéficier elles aussi d’une bourse pour aller explorer d’autres horizons.

Merci à tous les acteurs du mouvement Wikimedia pour cette opportunité qui marque un tournant dans mon engagement. Cette Wikimania n’est pas seulement un souvenir : elle est devenue un moteur pour continuer à œuvrer, avec passion, pour les langues et la connaissance libre.

Group photo at Wikimania 2025.

Pouvez-vous nous aider à traduire cet article ? Pour que cet article soit diffusé au plus grand nombre, nous avons besoin de votre aide. Pouvez-vous traduire cet article pour faire passer le message ? Commencer la traduction