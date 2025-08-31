Un Partenariat pour la Nature : La Communauté Wikimédia République du Congo et le Parc National Conkouati-Douli S’unissent !

Wiki World héritage to be République du Congo

Souvenez-vous, tout a commencé le 1er décembre 2023. C’était notre première rencontre, notre première collaboration. Dans le cadre du projet Wiki World Heritage , nous nous sommes lancés dans une expédition photo mémorable. Notre mission ? Documenter la splendeur du Parc National Conkouati-Douli , ce trésor naturel de la République du Congo. L’objectif était clair : valoriser son importance en tant que patrimoine naturel et bastion de la biodiversité, et partager ces images avec le monde entier via l’écosystème Wikimedia.

Cette sortie a été une véritable réussite. Elle a non seulement permis de capturer la beauté du parc, mais a aussi posé les premières pierres d’une collaboration qui allait devenir bien plus grande.

Une Nouvelle Ère : Le Partenariat Officiel

Aujourd’hui, nous sommes fiers d’annoncer une étape historique. Le 28 août 2025, la Communauté Wikimédia de la République du Congo et la Fondation Noé (qui gère le Parc National Conkouati-Douli) ont signé un partenariat officiel et concret. Ce n’est plus une simple collaboration ponctuelle, mais un engagement durable et à long terme.

Ce partenariat s’inscrit dans la continuité de notre travail et du soutien déjà apporté par le parc pour le concours international Wiki Loves Earth , une initiative qui célèbre les aires protégées et la biodiversité par la photographie.

Mais notre ambition va bien au-delà de ce concours. Cette alliance stratégique vise à :

Documenter et mettre en lumière l’incroyable richesse du parc, qu’il s’agisse de sa faune, de sa flore, de ses écosystèmes uniques ou de son patrimoine culturel.

Partager ces connaissances avec le plus grand nombre sur les plateformes libres de la Wikimedia Fondation (Wikipédia, Wikimedia Commons, Wikidata, et bien d’autres).

Renforcer la sensibilisation du public à l'importance vitale de la conservation et de la diffusion du savoir libre.

Grâce à cette synergie, les merveilles naturelles du Parc Conkouati-Douli seront mises en lumière comme jamais auparavant. Elles deviendront accessibles à tous, contribuant ainsi à une meilleure connaissance et à une préservation durable de ce joyau international.

