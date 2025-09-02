HIGA 2025: langues minoritaires, jeunesse mondiale et culture libre à Vitoria-Gasteiz

Du 14 au 18 juillet 2025, Vitoria-Gasteiz est devenu l’épicentre de la revitalisation linguistique grâce à la 5ème édition de HIGA, une rencontre internationale des jeunes locuteurs de langues minoritaires. Un évènement trilingue (basque, espagnol et anglais) avec interprétation simultanée, auquel Wikimedia España a eu le plaisir de participer.

Qu’entend-t-on dans les couloirs de HIGA ? Des langues vivantes, des chansons partagées, des débats passionés et une collaboration internationale.

Qu’est-ce que HIGA 2025 ?

HIGA n’est pas juste une rencontre, c’est une expérience collective pour des jeunes du monde entier qui vivent et se battent pour leur langue minoritaire. Durant cinq jours à Vitoria-Gasteiz, des connexions se sont créées, des stratégies d’activisme linguistique ont été partagées et les participants ont appris, aussi bien sur le plan émotionnel que technique, à défendre et faire croître ces langues.

Le programme comprenait des sessions de formation, des groupes de travail, des concerts, des danses, des visites guidées et beaucoup de conversations informelles qui ont fait de cette édition une expérience inoubliable.

Et comment le lien avec Wikimedia España a-t-il été créé ?

En 2023, Mentxu Ramilo Araujo, une membre du comité de direction de Wikimedia España, a repéré par hasard HIGA et n’a pas hésité à proposer aux organisateurs la création d’un groupe de travail sur les langues minoritaires et les projets Wikimedia. C’est ainsi que WikiHIGA est né, une graine qui a pris racine durant cette édition 2025.

Grâce au soutien de l’équipe organisatrice et la collaboration de participants actifs de la communauté Wikimedia, tels que Antoine, Mohammed, Cecilia et d’autres personnes intéressées par les projets Wikimedia, WikiHIGA s’est imposé comme un espace clef au sein de la rencontre.

Notre participation

Durant l’évènement, Wikimedia España a activement soutenu le groupe de travail WikiHIGA :

Emma Vadillo Quesada a dirigé les sessions collaboratives de mardi à jeudi, avec une approche pratique et l’envie d’explorer ensemble.

Mentxu Ramilo Araujo a facilité le lien entre Wikimedia et HIGA, soutenant le groupe et documentant le processus.

Le jeudi après-midi, Rubén Ojeda, chef de projet à Wikimedia España, a rejoint l’équipe pour la dernière session et a participé à une session de stands de projets qui s’est tenu dans le patio du Palais de Montehermoso.

Retours de certains participants

Pour Antoine Srun (Wikimedia France), HIGA était une opportunité clef de réellement se connecter aux communautés linguistiques. Au delà de la théorie, il a découvert personnellement les réels défis, l’énergie débordante, et la créativité qui existe au sein de ces groupes. Le groupe de travail WikiHIGA a été essentiel pour échanger des connaissances pratiques et construire une communauté wikimédienne à partir de zéro, en personne, a-t-il dit.

Antoine repart également avec une idée claire : Wikipédia n’est que le commencement. De nombreuses langues peuvent trouver plus d’utilité à certains projets tels que Wikisource, Wiktionary et Wikimedia Commons, adaptant leurs objectifs et leurs ressources à leurs besoins culturels et historiques.

Pour sa part, Mentxu Ramilo Araujo, qui a fait la promotion du groupe Wikimedia à l’évènement, a trouvé que WikiHIGA a été une expérience qui l’a transformée : « Je me suis sentie rajeunie », dit-elle. Un de ses moments préférés a été d’assister à un chant en occitan dans le jardin Falerina d’un groupe de filles, qui avaient appris cette chanson juste quelques heures auparavant.

De son point de vue, ce type de rassemblement sont essentiels pour susciter la curiosité et l’envie d’agir. C’est pourquoi elle est certaine que le groupe WikiHIGA va continuer de croître grâce à l’aide de personnes telles que Aisa Serra Gil et Emma Vadillo Quesada, qui connaissent déjà l’écosystème Wikimedia et qui pourront assister celles et ceux qui voudront en explorer les opporunités pour les langues minoritaires.

Pour Mohammed Kamal-Deen Fuseini, du groupe d’utilisateurs de Wikimédia dagbani (Ghana), HIGA a été une expérience transformatrice. Il a souligné l’importance de créer des réseaux internationaux et de découvrir comment la revitalisation linguistiques est entrelacé avec la technologie, l’identité et la justice environnementale. Il a appris trois leçons à partir de cette conférence : la collaboration régionale améliore l’impact, la technologie est cruciale pour la survie des langues, et la culture et la langue doivent être revitalisées ensembles.

À propos du groupe de travail wikimédiens à HIGA, il l’a qualifié d’ « excellent » : inclusif, concret, et visionnaire. Pour Mohammed, les projets wikimédiens sont vitaux pour les langues minoritaires : ils leur donnent une visibilité internationale, promeuvent l’alphabétisation et permettent aux communautés de partager leur héritage à leurs propres conditions.

Et maintenant ?

Le groupe WikiHIGA continue de progresser. Nous souhaitons le maintenir actif à l’aide de rencontres virtuelles, où nous pouvons continuer de partager des ressources, forger des alliances et montrer que les projets wikimédiens sont un excellent outil pour préserver et attirer l’attention sur les langues minoritaires.

Car les langues ne se perdent pas : elles ne sont simplement plus parlées, documentées ou partagées. Et c’est précisément là que Wikimedia apporter beaucoup.

Vous voulez en savoir plus ?

Merci à HIGA pour nous avoir ouvert leurs portes, pour avoir créé du lien, pour nous avois rappelé que parler une langue minoritaire n’est pas un désavantage : c’est un superpouvoir. À bientôt à la prochaine édition !

Pouvez-vous nous aider à traduire cet article ? Pour que cet article soit diffusé au plus grand nombre, nous avons besoin de votre aide. Pouvez-vous traduire cet article pour faire passer le message ? Commencer la traduction