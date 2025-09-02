Mois #2 AWA-SRIEWA Project 2025 : Une amélioration constatée dans les contributions des participants

Lancé le 10 juillet 2025, le programme Awa-SRIEWA Fellowship 2025 financé par Code for Africa (CfA) en partenariat avec Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) suit son cours.

Après les travaux du mois de juillet qui ont permis la création d’une trentaine d’articles et éléments Wikipédia/Wikidata en rapport avec l’« engagement politique, la citoyenneté numérique et la participation politique en ligne des jeunes au Sénégal », les participants ont durant le mois d’août connu une nette amélioration dans leur manière de rédiger des articles et de créer des éléments Wikidata. Et celà, grâce aux séances de formation et heures de bureau dont ils ont bénéficié et continuent de bénéficier pour le renforcement de leurs capacités de contributions sur les projets Wikimedia.

Résultats :15 nouveaux articles Wikipédia (dont ceux de Marième Ndiaye, Mariama Djambony Badji , Nafissatou Gueye et Hyacinthe Coly) ont vu le jour avec une vingtaine d’éléments Wikidata créés depuis le début du mois d’août (Jaly Badiane, Franck Daddy Diatta, Sénégal vote, Eclaireuses et éclaireurs du Sénégal). Une avancée majeure comparée au mois précédent qui avait enregistré 30 contributions(15 articles + 15 éléments créés). Ce qui est de bon augure pour la suite du programme qui prendra officiellement fin le 26 janvier 2026.

