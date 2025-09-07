Trois mois de contributions : 27 articles Wikipédia créés, 40 éléments Wikidata créés

Après 3 mois de contribution, de juin à août 2025, dans le cadre du projet African Wikipedian Alliance (AWA) Digitalize Youth Project, les jeunes contributeurs formés ont créé des dizaines d’articles sur Wikipédia et des éléments sur Wikidata portant sur des thématiques liées à la gouvernance numérique, aux droits humains, à la cybersécurité, ou encore à l’ODD 16 (paix, justice et institutions efficaces), la liberté d’expression et les droits de l’homme.





Dadrik CC by 4.0, https://w.wiki/FF6s

Suffisamment aguerris dans la création et l’amélioration de contenus sur les plateformes Wikimedia, les participants travaillent pour combler les lacunes de contenus sur le Mali et la Mauritanie.

Pour le mois d’août 2025, ils ont reçu des formations sur l’ajout d’infobox dans les articles Wikipédia et la structuration des catégories dans Wikipédia en français. Concernant la formation sur les infobox Wikipédia. C’est Monsieur Aman Ado du Club RFI Abidjan et Membre de Wikimedia Côte d’Ivoire qui a donné la formation. Un partenariat qui nous a permis de réaliser cette formation pour les participants.

Pour le mois de septembre 2025, Konan N’Da N’Dri, boursier AWA en résidence et contributeur expérimenté sur Wikipédia, ayant reçu le prix du Newcomer of the year 2025 de la Fondation Wikimedia, poussera un peu plus la formation sur les notions de désinformation.

Notons que ce projet, soutenu par Code for Africa et porté par AWA, et le European Partnership for Democracy (EPD), AfricTivistes, CFI Media Development, le Bureau Régional Afrique du Bureau Mondial du Scoutisme, et la Fondation Kofi Annan (KAF), avec des contributions du Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD). Cette initiative vise à lutter contre la désinformation en Afrique, surtout en Afrique de l’ouest et dans la Corne de l’Afrique. En outre, l’initiative mettra en évidence les rôles des gouvernements, des ONG et des organisations de base dans la lutte contre la censure, la surveillance et la désinformation en ligne.

Des partenariats sont en vue, toujours avec une communication ouverte et engageante sur les différentes plateformes des réseaux sociaux, afin de sensibiliser aux bonnes pratiques sur les plateformes Wikimedia. Il est prévu de recruter de nouveaux bénévoles.

