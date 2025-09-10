Bourses pour Wikimania 2026 à Paris : les candidatures sont ouvertes !

Préparez vos bérets, saisissez vos baguettes de savoir : Wikimania 2026 arrive à Paris !



Du 21 au 25 juillet 2026, la Ville Lumière accueillera des wikimédien.ne.s du monde entier pour cinq jours de rencontres, de collaborations et de célébrations. Quel meilleur endroit pour mêler histoire, culture et idées capables de changer le monde que Paris, où révolutions, découvertes et inspiration flottent dans l’air depuis des siècles ?

Vidéo d’annonce de Wikimania 2026 à Paris.

Cette année est encore plus particulière : Wikipédia fête ses 25 ans ! Depuis un quart de siècle, des bénévoles du monde entier construisent la plus grande source de connaissance libre de l’histoire. Wikimania Paris sera la scène idéale pour célébrer cet accomplissement remarquable et rêver encore plus grand pour les 25 prochaines années.

Liberté, Équité, Fiabilité : notre thème

Le thème de cette année, “Liberté, Équité, Fiabilité”, n’est pas seulement un slogan. C’est un appel à l’action. Dans un monde où le savoir est de plus en plus menacé par des pressions politiques, médiatiques et technologiques, les projets Wikimedia restent un espace rare pour partager librement, de manière inclusive et fiable.

Liberté : le droit de participer, de s’exprimer, d’éditer et d’innover en toute sécurité. C’est la liberté de partager le savoir sans crainte et de s’assurer que chaque voix peut être entendue.

: le droit de participer, de s’exprimer, d’éditer et d’innover en toute sécurité. C’est la liberté de partager le savoir sans crainte et de s’assurer que chaque voix peut être entendue. Équité : garantir que chacun, quel que soit son parcours ou ses ressources, puisse contribuer et accéder au savoir. Il s’agit de construire une encyclopédie mondiale diverse, inclusive et représentative.

: garantir que chacun, quel que soit son parcours ou ses ressources, puisse contribuer et accéder au savoir. Il s’agit de construire une encyclopédie mondiale diverse, inclusive et représentative. Fiabilité : notre engagement envers un contenu factuel, neutre et vérifiable. À l’ère de la désinformation, les projets Wikimedia sont un phare d’information fiable pour tous, des étudiants aux journalistes en passant par les développeurs d’IA.

À Wikimania Paris, nous explorerons ensemble ces valeurs, renforcerons nos communautés et agirons pour protéger l’accès libre au savoir dans le monde entier.

Postulez pour une bourse !

Les candidatures pour les bourses ouvrent le 10 septembre 2025. Si vous souhaitez participer à Wikimania à Paris, les bourses peuvent couvrir le voyage, l’hébergement et l’inscription. Elles sont ouvertes à tou.te.s les wikimédien.ne.s, avec un encouragement particulier pour celles et ceux issu.e.s de communautés sous-représentées. Postulez ici avant le 31 octobre 2025, et les candidat.e.s retenu.e.s seront informé.e.s en janvier 2026.

Pour vous aider dans vos candidatures, des heures de permanence seront organisées pour guider les wikimédien.ne.s dans le processus. Restez à l’écoute pour les mises à jour et découvrez-en plus sur le thème ici. Pour toute question, n’hésitez pas à contacter l’équipe organisatrice à wikimania-scholarships@wikimedia.org.

Ne manquez pas cette occasion de célébrer les 25 ans de Wikipedia dans la Ville Lumière, de rencontrer des wikimédien.ne.s du monde entier et de participer à façonner l’avenir de la connaissance libre. Paris vous attend — tout comme vos futurs contributeurs et contributrices !

Voir la déclaration de confidentialité de l’enquête.

Pouvez-vous nous aider à traduire cet article ? Pour que cet article soit diffusé au plus grand nombre, nous avons besoin de votre aide. Pouvez-vous traduire cet article pour faire passer le message ? Commencer la traduction