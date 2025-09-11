Comment  le projet AWA agit pour l’inclusion sur Wikipédia et ses projets frères ?

Trois mois déjà et plus d’une centaine de contenus sur des femmes notables, l’environnement et les droits de l’Homme sont enrichis ou créés sur Wikipédia et Wikidata grâce au Projet AWA 2025 pour l’inclusion et la justice climatique. Par ce programme du libre financé par Code for Africa, une équipe de jeunes contributeurs issus de plusieurs pays africains se sont engagés activement à réduire les biais présents dans les projets Wikimédia avec l’appui logistique et pédagogique selon les orientations de l’ African Wikipedian Alliance (AWA).

Une dizaine de contributeurs du Bénin et de la République démocratique du Congo ont participé à une série d’ateliers en présentiel axés sur le renforcement des compétences en contribution, en partenariat avec la communauté des Wikimédiens Fon du Bénin. Ces sessions ont été animées par Abdel KARIM, boursier formateur d’AWA, avec l’appui de Espérance Hounnou, coordinatrice de WikiFon au Bénin. Les ateliers de formations ont été complétés par des suivis et des mises à niveau virtuelles, à tout.e.s participant.e.s.

Au compteur du mois de septembre, 56 contributions sont effectuées dont 32 traductions et 16 nouveaux articles sur Wikipédia en français, fongbe et en lingala avec des améliorations notables sur Wikidata: ajout de sources, déclarations, et corrections de bandeaux.

Les contenus produits couvrent des figures féminines influentes comme Judy Chalmers, Anna Coutsoudis, Nthomeng Majara, Nayma Mingas et Sindisiwe Chikunga en fongbe et lingala , ainsi que des écologistes tels que Jonathan Deal et Brian Huntley. Des personnalités telles que Cheryl Gillwald et Ruth Lara disposent désormais de pages Wikipédia en français grâce aux traductions réalisées dans le cadre du projet tout comme des améliorations Wikidata sur des éléments comme Cheryl Gillwald, Anton Mzimba et Vic Finkelstein…

L’ensemble des contributions s’inscrit dans la thématique de l’inclusion et de la justice climatique, avec une diversité linguistique qui renforce l’accessibilité des savoirs.

Le projet AWA continue jusqu’en décembre avec pour ambition de maintenir la dynamique de contribution et de mobiliser de nouveaux.elles participant.e.s dans d’autres pays d’Afrique notamment des jeunes femmes.

