WikiConvention Francophone 2025 à Cotonou  – Tout ce que vous devez savoir avant votre voyage !

Alors que vous vous préparez à faire votre valise pour Cotonou, où aura lieu la WikiConvention Francophone 2025, voici tout ce que vous devez savoir avant votre départ.

Toutes ces informations sont également disponibles sur la page Meta-wiki de la conférence.

Cotonou

Ville côtière bordée par l’Océan Atlantique et le lac Nokoué, Cotonou est la capitale économique du Bénin et la plus grande ville du pays. Elle abrite le plus grand marché ouvert d’Afrique de l’Ouest, le marché Dantokpa.

En 2025, elle est classée sixième (6ᵉ) ville la plus propre d’Afrique par le journal Jeune Afrique.

Azalaï Hôtel de la Plage

Lieu principal de la Wikiconvention 2025, l’Azalaï Hôtel de la Plage est l’un des établissements hôteliers reconnus au Bénin. Au cœur de la ville, il est situé à environ 10 à 15 minutes en voiture de l’aéroport international de Cotonou.

Se rendre au Bénin – Visa et Vaccins

Depuis août 2016, le Bénin n’exige plus de visa des citoyens des États membres de l’Union africaine (sauf la SADR) pour des séjours de 90 jours ou moins.

Pour déterminer si vous avez besoin d’un visa, consultez le site du Gouvernement de la République du Bénin

Si vous devez avoir un visa pour venir au Bénin, vous pouvez effectuer la demande directement en ligne sur le site officiel à l’adresse https://evisa.bj/. Votre e-Visa ne doit vous coûter que 81 euros et vous pouvez l’obtenir en 72 h maximum. Nous vous conseillons de ne passer par aucun intermédiaire et de faire votre demande au moins une semaine avant votre voyage.

Aéroport international de Cotonou (COO / DBBB – Aéroport Cadjehoun), situé à l’ouest du centre de la ville, est l’aéroport principal du pays.

Un certificat de vaccination international avec le vaccin contre la fièvre jaune est exigé à votre arrivée au Bénin. Il s’agit d’un vaccin obligatoire pour pouvoir entrer sur le territoire. Vous pouvez faire le vaccin et obtenir le certificat à votre arrivée au Bénin.

Transport

Pour vos déplacements à Cotonou, plusieurs options s’offrent à vous :

– Taxi : les taxis urbains circulent en ville, souvent sans compteur. Il est recommandé de négocier le tarif avant de monter.

– Zémidjans : habituellement habillés en chemise jaune, ce sont les moto-taxis très répandus à Cotonou. Rapides et économiques, ils sont pratiques pour les petits trajets. Pensez à demander un casque si vous en empruntez un.

– VTC / Applications mobiles : des services comme Gozem, Yango ou Heetch (plus utilisés qu’Uber au Bénin) permettent de commander une voiture avec chauffeur via une application, de manière sécurisée.

Les transports publics sont limités. Il est plus simple d’utiliser un VTC, un taxi ou un zémidjan. Pour plus de confort et de sécurité, nous vous conseillons de privilégier les VTC avec application mobile ou un taxi recommandé par l’hôtel.

Météo

Octobre est généralement une période chaude et légèrement humide au Bénin. À cette période de l’année, les températures oscillent souvent entre 24°C la nuit et 31°C en journée.

Même si les pluies sont moins fréquentes, il peut encore y avoir quelques averses isolées. Prévoyez donc des vêtements légers et respirants (en coton ou en lin), un chapeau ou une casquette, des lunettes de soleil, une gourde pour rester bien hydraté, un petit parapluie ou un imperméable léger.

Langue

Le français est la langue officielle utilisée partout dans l’administration, les hôtels, les restaurants et les lieux publics.

À Cotonou, la plupart des personnes comprennent et parlent le français, même si beaucoup s’expriment entre eux en langues locales, notamment le fon ou le goun.

Argent

Au Bénin, le Franc CFA (FCFA) est la monnaie utilisée. Le taux de change actuel est de 655,957 francs CFA pour 1 euro. Le principal moyen de paiement est les espèces. Le paiement par mobile est très coûteux également, même pour de petites dépenses. Les cartes bancaires sont acceptées dans certains hôtels, supermarchés et restaurants. Vous pouvez retirer des espèces dans les distributeurs automatiques disponibles un peu partout dans les grandes villes.

Taxes et pourboires

La TVA est de 18 % sur la plupart des produits et services. Elle est souvent incluse dans les prix affichés dans les hôtels, restaurants et commerces formels.

Au Bénin, le pourboire n’est pas obligatoire, mais il est apprécié.

Téléphone et internet

Vous pouvez acheter une carte SIM à votre arrivée directement à l’aéroport de Cotonou. Vous aurez besoin de présenter votre passeport.

Les opérateurs téléphoniques (MTN, Moov, Celtiis) présents au Bénin proposent des offres d’internet que vous pouvez activer sur votre carte SIM pour la durée de votre séjour.

Sécurité et santé

Les numéros d’urgence au Bénin :

– 📞 Police secours : 117

– 🚒 Sapeurs-pompiers : 118

– 🚑 Samu / Urgence médicale : 112

Bien que Cotonou soit une ville sûre, nous vous conseillons de ne pas sortir seule la nuit. Assurez-vous de garder vos pièces d’identité sur vous.

Fuseau horaire

UTC+1 est le fuseau horaire du Bénin. Il n’y a pas de changement d’heure dans l’année.

Électricité

Au Bénin, les prises électriques sont généralement de type C ou E, comme en France. Si vous venez d’un pays utilisant des prises différentes (comme le Canada, les États-Unis ou le Royaume-Uni), n’oubliez pas d’apporter un adaptateur.

La tension électrique est de 220 volts, à 50 Hz. La plupart des appareils modernes (ordinateurs, chargeurs de téléphone…) sont compatibles avec cette plage de tension. Vérifiez l’étiquette de votre chargeur, elle indique souvent : “100V–240V”. En revanche, les appareils qui consomment beaucoup (comme les sèche-cheveux ou certains rasoirs) peuvent nécessiter un convertisseur de tension.

Nous vous conseillons d’emporter une multiprise de chez vous et un seul adaptateur. Cela vous permet de brancher plusieurs appareils en même temps sans multiplier les adaptateurs.

Nous avons hâte de vous accueillir à Cotonou !

Pouvez-vous nous aider à traduire cet article ? Pour que cet article soit diffusé au plus grand nombre, nous avons besoin de votre aide. Pouvez-vous traduire cet article pour faire passer le message ? Commencer la traduction