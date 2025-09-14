Wikimédien en résidence AWA SRIEWA Project 2025 : quel bilan à mi-parcours ?

L’Alliance wikipédienne africaine (AWA), portée par Code for Africa (CfA) en partenariat avec une institution internationale, la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) offre des bourses visent à combler les lacunes critiques en matière de contenu sur la gouvernance locale et la politique de décentralisation du Sénégal sur sur Wikipédia et Wikidata.

Entre formation et action, que retenons-nous ?

Bourse AWA SRIEWA (Renforcement des écosystèmes d’information résilients en Afrique de l’Ouest) avec le soutien de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), cette bourse aide les Wikipédiens à améliorer le contenu autour de la gouvernance locale et la politique de décentralisation du Sénégal sur Wikipédia et Wikidata. Afin d’outiller les bénévoles dans le cadre dudit projet, plusieurs formations ont été organisées.

Les chiffres à mi-parcours sur les contenus Wikidata et Wikipédia

Notre bilan à mi-parcours n’est pas que chiffres mais aussi la formation d’un capital humain autour du libre partage de la connaissance. Dans le cadre du dudit projet, nombreux de nos participants qui étaient majoritairement des débutants, ont été formés à contribuer sur Wikipédia et Wikidata. Dans la suite de notre programme, les participants seront formés aux techniques avancées de contributions sur Wikipédia et Wikidata. De plus, nous recruterons de nouveaux bénévoles.

Les acquis du Wikimédien en résidence

Dans le cadre du projet, j’ai appris à davantage à manipuler Google sheet, Google slide, Google docs et rédiger un article de blog diff. Au niveau management, j’apprends au quotidien la gestion des personnes. Les différentes formations que j’ai dirigées m’ont permis d’apprendre davantage sur le mouvement Wikimédia.

