WikiConvention Francophone 2025 à Cotonou  – Découvrez le programme !

Vous l’attendiez, ça y est ! Le programme de la WikiConvention Cotonou 2025 est maintenant disponible sur Meta-wiki.

Quelques chiffres sur les sessions

Soixante-dix-huit (78) sessions sont retenues sur les 97 soumissions. Elles sont réparties dans différentes thématiques allant de la diversité à la gouvernance en passant par la technique et les GLAMs. Elles seront présentées par près de 85 conférenciers et conférencières provenant de diverses régions de la francophonie.

Les salles

Trois (3) salles serviront de cadre à la présentation du riche programme de la WikiConvention 2025. Elles sont nommées d’après deux anciens rois du Dahomey (actuel Bénin), Behanzin (1890 – 1894) et Kaba (1685 – 1708), ainsi que Naga, une brave femme guerrière du Dahomey. La salle Behanzin a une capacité de 100 personnes et sera utilisée notamment pour les cérémonies d’ouverture et de clôture, mais aussi pour d’autres sessions. Les salles Kaba et Naga peuvent accueillir chacune jusqu’à 30 personnes.

Explorez le programme !

Avant la conférence, prenez un moment pour parcourir l’ensemble du programme et notez les dates et horaires des sessions qui vous intéressent, qui vous inspirent ou simplement qui suscitent votre curiosité.

Pour en savoir plus, veuillez visiter la page programme de la conférence sur Meta-wiki.

Notez que le programme des pré-conférences, uniquement réservées aux personnes ayant reçu une bourse, sera disponible bientôt !

Nous avons hâte de vous accueillir à Cotonou !

