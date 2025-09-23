Contribuer à Wikifunctions peut paraître intimidant quand on entend parler de « fonctions », de « code » ou de « programmation ». Pourtant, mon expérience m’a montré qu’il n’est pas nécessaire d’être un développeur chevronné pour participer : il suffit d’avoir une idée claire, une logique simple et l’envie de résoudre un problème concret.

Récemment, j’ai créé ma première fonction sur Wikifunctions :

Archiver un lien web avec Wikiwix Archive.

Pourquoi cette fonction ?

Sur Wikipédia et Wikidata, nous utilisons quotidiennement des sources en ligne pour appuyer les informations. Mais avec le temps, de nombreux liens disparaissent, entraînant le fameux phénomène du « lien mort ».

Pour éviter cette perte, il existe des services comme Wikiwix Archive, qui conservent une copie d’une page web au moment où elle est citée.

Je me suis alors dit : « Et si je créais une fonction simple sur Wikifunctions pour transformer automatiquement n’importe quel lien en son équivalent archivé sur Wikiwix ? »

Une logique simple, pas du “gros code”

La fonction fait une seule chose :

Prendre en entrée une URL.

Retourner en sortie l’URL archivée correspondante sur Wikiwix.

En d’autres termes :

URL entrée : https ://urlexemple.com

URL sortie : http://archive.wikiwix.com/cache/?url=https ://urlexemple.com

C’est tout !

Cette simplicité prouve qu’une fonction utile n’a pas besoin d’être complexe pour être importante.

Mon expérience sur Wikifunctions

La plateforme Wikifunctions m’a guidé étape par étape :

Définir la fonction (« archiver un lien web »).

Préciser ses entrées (un lien en texte) et sa sortie (un lien archivé).

Écrire une implémentation en appliquant la logique ci-dessus.

Partager à la communauté qui a testé, validé et ajouté la fonction à la bibliothèque commune.

Aujourd’hui, cette fonction peut être réutilisée par n’importe qui, partout dans Wikifunctions, et servir de brique pour d’autres fonctions plus avancées.

Ce que j’ai appris

Contribuer à Wikifunctions n’est pas réservé uniquement aux développeurs. La logique et l’envie d’aider suffisent. Avant de créer une nouvelle fonction, il faut vérifier si elle n’existe pas déjà. Cela évite les doublons et encourage la réutilisation. De petites fonctions peuvent avoir un grand impact. Archiver les sources, c’est protéger la mémoire collective. Wikifunctions est un espace d’apprentissage collaboratif. La communauté teste, corrige et valide.

Et maintenant ?

Cette première fonction est pour moi un point de départ.

J’aimerais contribuer à d’autres fonctions simples mais utiles.

Chaque petite contribution enrichit la bibliothèque de Wikifunctions et rend l’écosystème Wikimedia plus robuste et durable.

Alors, si vous êtes curieux, lancez-vous !

Une idée simple peut devenir une fonction réutilisable par des milliers de personnes à travers le monde… mais n’oubliez pas : vérifiez toujours avant si elle n’existe pas déjà.

