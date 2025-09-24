Digitalize Youth Project 2025: vers une résidence inclusive

L’initiative Code for Africa (CfA)/African Wikipédian Alliance (AWA) a fait un appel à Wikimédien en résidence au cours duquel j’ai été retenu pour Digitalize Youth Project 2025. Lequel est financé par Code for Africa, European Partnership for Democracy (EPD), AfricTivistes, CFI Media Development, World Scout Bureau Africa Regional Office, et Kofi Annan Foundation (KAF), avec la participation de Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD).

Le projet vise à combler les lacunes de contenu sur Wikipédia et Wikidata sur les questions liées à la Convention de l’Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données personnelles, la démocratie électronique, la mobilisation numérique dans les mouvements sociaux, l’ODD 16, la liberté d’expression et les droits de l’homme au Burkina Faso et au Tchad.

La résidence est prévue pour une durée de 06 mois; elle donnera lieu aux activités suivantes :