Digitalize Youth Project 2025: vers une résidence inclusive

L’initiative Code for Africa (CfA)/African Wikipédian Alliance (AWA) a fait un appel à Wikimédien en résidence au cours duquel j’ai été retenu pour Digitalize Youth Project 2025. Lequel est financé par Code for Africa, European Partnership for Democracy (EPD), AfricTivistes, CFI Media Development, World Scout Bureau Africa Regional Office, et Kofi Annan Foundation (KAF), avec la participation de Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD).
Le projet vise à combler les lacunes de contenu sur Wikipédia et Wikidata sur les questions liées à la Convention de l’Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données personnelles, la démocratie électronique, la mobilisation numérique dans les mouvements sociaux, l’ODD 16, la liberté d’expression et les droits de l’homme au Burkina Faso et au Tchad.
La résidence est prévue pour une durée de 06 mois; elle donnera lieu aux activités suivantes :
- Formation technique et pratique des boursiers : Nous bénéficions d’une formation de la part de l’équipe des communautés et de l’académie du CfA pour un mentorat individuel sur la vérification des faits, la coordination des campagnes de contenu et la gestion efficace des projets ;
- Recrutement de participants : Chaque boursier est chargé de recruter au moins 10 participants avec qui travailler pour l’atteinte des objectifs du programme ;
- Formations et heures de bureau pour les participants : Des formations et des heures de bureau (en ligne) sont organisées pour permettre aux participants d’acquérir les compétences nécessaires à la création et à l’amélioration de contenus de qualité sur Wikipédia et Wikidata, en rapport avec la participation des jeunes à la gouvernance et aux responsabilités civiques au Sénégal ;
- Création de contenus : Chaque mois, au moins 30 articles et éléments liés au thème du programme sont créés, traduits ou améliorés sur Wikipédia et Wikidata. Ce qui donne un total d’au moins 180 articles et éléments créés, traduits ou améliorés en l’espace de 6 mois.
Résultats du mois d’août
- 7 personnes ont rejoint le projet via Event ;
- 12 personnes assistent à la session de lancement dont 7 femmes et 5 hommes ;
- 12 sujets créés sur Wikidata et 17 modifiés ;
- 01 article modifié sur Wikipedia.
Exemple de contributions
Wikidata: Agence nationale de promotion des technologies de l’information et de la communication (Q135991673)
Wikipédia: Aminata Zerbo-Sabane
Défis
Le plus grand défi ici est de travailler sur des sujets d’autres pays à distance; ce faisant, une stratégie de collaboration avec des personnes vivant dans ces pays (Burkina Faso et Tchad) a été mise en place. Le Burkina Faso y a répondu favorablement et des contributeurs, anciens et nouveaux, prennent part aux sessions de travail.
Pour les prochains mois, nous verrons bien comment toucher les collègues du Tchad avec qui l’accord de principe est acté.
Pour en savoir plus et rester connectés, vous pouvez consulter la page Meta-wiki du projet liée à ma résidence.
