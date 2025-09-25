Ma première participation à la conférence Wikimania

Du 6 au 9 août 2025, j’ai eu l’honneur de participer pour la première fois à Wikimania, la conférence mondiale du mouvement Wikimedia, qui s’est tenue à Nairobi, au Kenya. Cette expérience unique a été rendue possible grâce à la bourse de participation complète, qui m’a été offerte par Wikimedia RDC, que je remercie chaleureusement pour son soutien.



Une rencontre mondiale et inclusive

Wikimania réunit chaque année des bénévoles, contributeurs, affiliés et partenaires venant des quatre coins du monde, unis autour d’une vision commune : rendre le savoir libre, accessible et collaboratif.

Cette 20ᵉ édition était particulièrement historique puisqu’elle se déroulait pour la première fois en Afrique de l’Est, rassemblant plus de 2 300 participants issus de 135 pays, dont plus de 700 en présentiel à Nairobi.

Ce que j’ai retenu de chaque journée

Jour 1 (6 août) : ouverture rythmée par la culture Kenyane et remise des Wikimedian of the Year Awards. J’ai été impressionnée par la diversité des communautés et les parcours inspirants des lauréats.



Jour 2 (7 août) : discussions approfondies sur l’intelligence artificielle responsable, l’innovation et la préservation du patrimoine culturel grâce à la collaboration avec des institutions comme l’UNESCO.



Jour 3 (8 août) : ateliers pratiques autour du Raspberry Pi et des solutions pour rendre Wikipédia accessible hors ligne. Une réflexion importante sur la diversité linguistique a également marqué la journée.



Jour 4 (9 août) : clôture axée sur l’avenir intergénérationnel du mouvement, avec une forte implication des jeunes et un appel à la transmission de connaissances pour garantir la durabilité du savoir libre.

Mes apprentissages et inspirations

Cette participation m’a permis de :

Découvrir de nouvelles innovations technologiques adaptées aux contextes africains.



Comprendre comment d’autres communautés surmontent des défis similaires à ceux rencontrés en RDC (coupures d’électricité, faible connectivité, manque de ressources).



Renforcer mon réseau international en rencontrant des contributeurs et contributrices expérimentées.

M’inspirer pour impliquer davantage les jeunes et les femmes dans nos projets Wikimediens locaux.

Mon engagement pour la suite

De retour en RDC, je suis déterminée à partager cette expérience avec ma communauté à travers des ateliers de restitution, et à appliquer les connaissances acquises pour améliorer nos initiatives locales comme #SheSaid et Art+Feminism.

Je crois que le savoir libre ne doit pas seulement être consommé, mais aussi produit et enrichi par nous, Africains, afin que nos cultures, nos langues et nos histoires occupent toute leur place sur les projets Wikimedia.

Conclusion

Wikimania 2025 a été pour moi une expérience transformatrice. Au-delà des conférences et ateliers, j’ai surtout retenu la force d’une communauté mondiale unie par la même passion : libérer le savoir. Cette première participation restera gravée dans mon parcours, et je suis reconnaissante à Wikimedia RDC de m’avoir permis de vivre ce moment exceptionnel.

