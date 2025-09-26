WikiConvention Francophone 2025 à Cotonou  – Les préconférences !

La WikiConvention Francophone 2025 à Cotonou sera précédée de deux jours de préconférences. Réservées uniquement aux personnes ayant reçu une bourse, elles sont deux journées dédiées au renforcement de capacités et d’apprentissage.

Cette année, une vingtaine de nouveaux responsables des communautés wikimediennes de toute la francophonie sont attendus les 2 et 3 octobre.

Le programme des préconférences

Trois demi-journées seront dédiées à des ateliers sur diverses thématiques allant de la rédaction de plans et de supports de communication efficaces, à l’élaboration de plans stratégiques, de la recherche de financements à la croissance de la communauté ainsi qu’à des ateliers sur le Code de Conduite Universel.

Découvrez le programme détaillé sur la page de Meta-wiki de la conférence.

Nous avons hâte de vous accueillir à Cotonou !

