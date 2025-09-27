Retour sur le dernier Bootcamp 2025 de Wikimedia Tchad.

Depuis notre relance en 2023, nous organisons chaque trois un bootcamp pour évaluer les activités menées au cours du dernier trimestre et planifier les suivantes. Le mois de septembre n’a pas fait exception à cette règle. Nous avons organisé notre dernier bootcamp de l’année le 13 septembre 2025. Retour sur cette journée riche en enseignements.

Le samedi 13 septembre 2025, nous avons organisé notre bootcamp trimestriel pour évaluer les activités menées au cours du trimestre précédent. Quatre activités ont été évaluées au cours de cette journée. D’abord, Abdallahbigboy a présenté le rapport de la campagne 1lib1ref. Après avoir discuté des points forts et des difficultés rencontrés lors de la mise en œuvre du projet, l’assemblée a approuvé le rapport. Puis, Abakar B a présenté le rapport de la campagne Afrocréative Wikiproject+Film. L’assemblée a fait de même avec le projet piloté par Abakar B. En suite, Mahmood-td a présenté le rapport de l’activité Chadian Independence Day. Il a évoqué les difficultés rencontrées et le résultat obtenu. L’assemblée a conclu sur une note positive. Enfin, Matarimi a présenté le rapport de la campagne Wikipedia pages wanting photos. Tous les objectifs fixés ont été dépassés durant ce semestre.

De gauche à droit Mahmood-td, Abakar B lors de la présentation de leurs rapport de fin d’activité.

Cepandant, plusieurs nouveaux projets ont été proposés pour le prochain trimestre, mais l’assemblée n’en a retenu que quatre, qui seront exécutés au cours des trois prochains mois. Nous avons planifié entre autre SheSaid 2025, qui vise à mettre en valeur les citations de femmes sur Wikiquote, ainsi que Wiki Férik, qui a pour but de documenter les villes et villages du Tchad sur Wikipédia et Commons. Puis nous avons également planifié Wiki Appétit pour documenter la cuisine et les mets tchadiens sur les projets Wiki. Et pour cloturer notre année 2025, nous avons planifié Wiki Dary pour documenter le festival Dary qui se déroule chaque année à N’Djaména, où chaque région présente ses traditions, ses us et coutumes, son folklore, etc.

Poursuite des travaux lors du Bootcamp de septembre 2025.

Enfin, l’assemblée a décidé de remplacer le programme trimestriel par un bootcamp annuel. À partir de décembre, nous comptons planifier désormais les projets Wikimédia Tchad sur une base annuelle. Ce changement est motivé par la stabilisation du groupe d’utilisateurs, qui est désormais constant dans la planification, l’exécution et le suivi-évaluation de ces projets et programmes pendant cette période de relance.

