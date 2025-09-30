Le 1er janvier est la Journée du Domaine Public : Célébrez avec Wiki Loves Public Domain !

Chaque année, le 1er janvier, nous célébrons la Journée du domaine public, le moment où les droits d’auteur expirent sur une nouvelle vague d’œuvres créatives, les rendant ainsi librement accessibles à tous. Cela ouvre un véritable coffre aux trésors d’images, de textes, de films et de musiques, désormais prêts à être réutilisés sur des plateformes comme Wikimedia Commons, Wikidata, et Wikipedia.

Mais cette année, nous faisons quelque chose de nouveau.

Présentation: Wiki Loves Public Domain!

Afin de souligner l’importance du domaine public et les nouvelles possibilités créatives qu’il offre, nous sommes ravis de lancer la toute première édition de Wiki Loves Public Domain (WLPD). Cette nouvelle initiative invite la communauté Wikimedia et les partenaires du patrimoine culturel à contribuer à la découverte et à la mise en valeur des œuvres récemment tombées dans le domaine public sur nos plateformes.

À quoi ressemblera WLPD ? C’est à nous tous d’en décider. Nous voulons construire ce projet ensemble, en intégrant vos idées, vos compétences et votre curiosité. Seule la période est déjà fixée : le projet aura lieu le 1er octobre au 31 décembre.

Que pouvez-vous faire?

Nous imaginons une série d’activités engageantes pour lancer le projet, telles que :

✍️ Rédiger ou améliorer les biographies Wikipédia des créateurs décédés en 1955, dont les œuvres entreront dans le domaine public le 1er janvier 2026.

📷 Télécharger des images et autres médias d’artistes décédés en 1954, dont les œuvres sont entrées dans le domaine public depuis le 1er janvier 2025.

🔍 Organiser des listes, des métadonnées ou des entrées Wikidata pour les œuvres nouvellement disponibles.



Et ce n’est qu’un début. Que vous soyez un wikimédien chevronné, un bibliothécaire ou un adepte du savoir libre, vous avez un rôle à jouer.



Une collaboration transfrontalière

Wiki Loves Public Domain est le fruit d’une collaboration entre Wikimedia Nederland, Wikimedia Belgium, Wikimedia France, et un solide réseau d’institutions culturelles, dont meemoo, le National Library of the Netherlands et Open Nederland. Ensemble, nous construisons un mouvement international visant à mettre en valeur et à préserver notre patrimoine culturel commun.



Vous souhaitez nous aider ?

Nous recherchons actuellement des bénévoles et des contributeurs pour nous aider à:

Concevoir et maintenir la page du projet WLPD.

Créer des listes de travail des créateurs du domaine public.

Promouvoir l’initiative par le biais de blogs et des réseaux sociaux.

Organiser des événements en ligne ou en personne.

Télécharger des médias sur Wikimedia Commons.



Vous souhaitez participer à cette initiative ? Contactez Michelle van Lanschot à l’adresse vanlanschot@wikimedia.nl.

Ensemble, rendons le domaine public plus visible. Vous souhaitez participer ou en savoir plus ? Consultez la page du projet.

