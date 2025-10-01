AWA-SRIEWA Fellowship 2025 : Qu’en pensent les participants après 3 mois d’activités ?

Depuis son lancement le 10 juillet 2025, le programme AWA-SRIEWA Fellowship 2025 – financé par Code for Africa (CfA) en partenariat avec Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) – rassemble des boursiers et participants de pays divers en vue de travailler sur des thématiques précises via les projets Wikimedia. C’est dans ce cadre qu’en ma qualité de boursier, mon équipe (composée de 11 participants) et moi travaillons à documenter Wikipédia et Wikidata sur l’« engagement politique, la citoyenneté numérique et la participation politique en ligne des jeunes au Sénégal ».

Résultats à mi-parcours

Après 3 mois d’activités, nous avons obtenu les résultats suivants :

– Sur Wikipédia : 44 articles Wikipédia créés + 1 article amélioré (Ex : Fatou Kiné Diakhaté ; Anne-Marie Yacine Tine) ;

– Sur Wikidata : 48 éléments créés + 3 éléments améliorés (Ex : Boye Baby ; Marème Fall) ;

– Contributions par mois : 31 en juillet ; 35 en août ; 30 en septembre.

En plus des contributions sur Wikipédia et Wikidata, les participants (dont six femmes et cinq hommes) ont bénéficié d’une série de sept séances de formation et sept heures de bureau pour le renforcement de leurs capacités.

Avis des participants

Si pour l’utilisatrice Ariele225, c’est un « sentiment de gaieté » qui l’anime en participant à ce programme, et ce, en raison du plus de connaissances qu’elle y acquiert ; PriscilleKouame ressent quant à elle une grande satisfaction d’avoir été sélectionnée pour y participer : « Car cela faisait un moment que je voulais approfondir mes connaissances et reprendre mes contributions. De plus, le Sénégal est un pays que j’apprécie beaucoup, ce qui rend l’expérience encore plus enrichissante », dit-elle.

Concernant le contenu du programme, Modalya le trouve « pertinent et bien conçu. Les formations sont claires et pratiques. Elles nous offrent non seulement une meilleure compréhension des projets Wikimédia, mais aussi des techniques concrètes pour améliorer la qualité de nos contributions ».

S’agissant du temps et du volume de travail, Ruth Emmanuella les trouve « raisonnables ». Quant à PriscilleKouame, « le travail n’est pas contraignant. Le volume attribué est raisonnable et permet de progresser sans se sentir surchargé ».

Après 3 mois d’activités, l’impact du programme sur les contributions diverge d’un participant à l’autre. Car tandis que Ruth Dion, déclare ceci : « Ce programme m’a permis de comprendre l’importance d’une contribution de qualité » ; pour Samigolden07, le programme a un « impact positif » sur son expérience de contributeur parce qu’il lui a permis de savoir « bien structurer les éléments Wikidata et d’être efficient dans la rédaction d’articles Wikipédia ». Quant à Modalya, elle affirme avoir « gagné en confiance dans ses contributions et appris à mieux respecter les règles de neutralité » ; pendant que Ariele225 déclare que ses contributions ont considérablement augmenté depuis le début des activités, faisant ainsi d’elle une « contributrice sérieuse ».

Et pour finir, Modalya ajoute ceci : « Je tiens à remercier les organisateurs de ce programme pour cette belle initiative. Aussi, un grand merci à notre formateur pour sa disponibilité et la qualité de son accompagnement. Ce programme est pour nous une opportunité de formation et de contribution. Je souhaite qu’il se poursuive afin que nous puissions apprendre davantage » .

Pour plus de détails sur le programme, veuillez consulter cette page Meta-wiki.

