Une campagne d’Inclusion pour les personnes vivant avec handicap.

La Campagne d’Inclusion en 2025, en faveur des personnes vivant avec handicap à Kisangani, en République Démocratique du Congo, a été une démonstration concrète de la possibilité d’un monde numérique véritablement inclusif et de promotion du savoir libre accessible à tous sur les plateformes de connaissances libres. Malgré les principes d’universalité portés par les projets Wikimedia, les personnes vivant avec handicap sont encore largement sous-représentées dans les communautés contributives, cette campagne a mis en lumière la puissance de l’inclusion numérique comme levier d’autonomisation, d’éducation et de transformation sociale.

En partenariat avec la communauté du village Rafiki, où nous avons mené une série d’ateliers de sensibilisation et de formation sur le mouvement Wikimedia et ses projets frères tels que Wikipedia, Wikimedia Commons, Wikidata, etc. Il ne s’agissait pas d’une simple initiative, elle visait à atteindre l’ objectif de promouvoir l’inclusion numérique des personnes vivant avec handicap à travers leur formation aux projets Wikimedia.

Lancement officiel de la campagne

Nous avons réuni 23 participants (7 femmes et 16 hommes) pour la formation intensive toute la journée. L’objectif principal était de former les personnes vivant avec handicap à l’utilisation et à la contribution aux projets Wikimedia et de garantir que chaque personne, peu importe sa langue, son origine ou ses capacités, puisse accéder librement au savoir, y contribuer et s’y sentir pleinement représentée.

L’inclusion des personnes vivant avec un handicap dans le mouvement Wikimedia est non seulement une question d’équité, mais aussi un enrichissement collectif. En leur donnant les moyens de participer, nous construisons un savoir plus représentatif, accessible et universel.

