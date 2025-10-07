Digitalize Youth Project 2025 – Burkina Faso & Tchad: de l’engagement au rdv

Session Wikidata AWA DYP 2025

Septembre avec Digitalize Youth Project 2025 marque la suite de la résidence wikimédienne qui a débuté le mois dernier.

Pour rappel, le projet vise à combler les lacunes de contenu sur Wikipédia et Wikidata sur les questions liées à la Convention de l’Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données personnelles, la démocratie électronique, la mobilisation numérique dans les mouvements sociaux, l’ODD 16, la liberté d’expression et les droits de l’homme au Burkina Faso et au Tchad.

Des formations et heures de bureau encadrent la démarche suivant les objectifs définis.

Le travail entamé a vu aux premières heures l’engagement de la communauté du Burkina Faso. Des anciens et nouveaux contributeurs ont rejoint bénévolement le projet, dont 3 femmes et 8 hommes, soit un total de 11 personnes.

Pendant une formation, une contributrice affirme:

J’espère que je vais bien maîtriser les différents outils notamment Wikidata, Wikipedia…

Research/Investigation

Pour mener à bien cette résidence, nous avons fait une collecte de données sur la thématique et avec les participants inscrits y ont pris part.

Le mois dernier, les contributeurs hésitaient à faire des contributions, avec l’évolution, il a été remarqué des actions de contributeurs; Après la formation sur Wikipedia qui n’était qu’une introduction, l’une des contributrices s’est démarquée positivement en osant, elle a créé un article dans l’espace principale, plusieurs brouillons sont en vue.

Cet engagement est perceptible du fait de l’augmentation du nombre de contributions de ce mois dépassant largement les objectifs mensuels.

La conversation avec le Tchad a porté ses fruits et il est prévu de collaborer avec une équipe de ce coté, anciens et nouveaux.

Résultats du mois de septembre

26 sujets créés sur Wikidata et plusieurs ajouts de déclaration ;

01 article créé sur Wikipedia et plusieurs brouillons en cours de relecture.

Exemple de contributions

Wikidata: Le Grand frère (Q136310285), Wendkuuni Moïse Convolbo (Q136121301)

Wikipédia: Cyriaque Paré

Défis

Les contributeurs du Burkina Faso sont enthousiastes d’apprendre davantage, ils maîtrisent désormais les techniques pour bien contribuer sur Wikidata et sont devenus confiants dans les contributions fiables c’est-à- dire en ajoutant des références où le besoin se fait ressentir.

Débuté avec les contributions sur Wikipédia, il sera question de permettre aux contributeurs d’être aussi confiants sur l’encyclopédie libre. Rdv pris pour la prochaine session de formation en début d’octobre.

