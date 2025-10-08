Ma Wikimania 2025 à Nairobi

Pour sa vingtième conférence et anniversaire, Wikimania 2025 s’est tenue à Nairobi au Kenya du 06 au 09 Août 2025 sous le thème : inclusivité – impact – durabilité. En effet, pour la première fois, cet événement a été organisé en Afrique de L’Est. Ainsi, beaucoup de wikimédiens ont pu faire le déplacement pour vivre cette belle expérience dédiée à notre passion commune à savoir le partage des connaissances.

A la Wikimania 2025

La cérémonie d’ouverture a été l’occasion de découvrir la culture Kenyane au rythme des tambours et habits traditionnels. En outre de nombreuses distinctions ont été remises à des wikimédiens engagés dans le bénévolat qui ont sacrifié leur temps et leur énergie à cette noble cause.

Cérémonie d’ouverture de Wikimania 2025 à Nairobi

J’ai eu le plaisir de rencontrer plusieurs User Group dans le monde. Une chose qui est capitale pour élargir son réseau et découvrir le mode de fonctionnement des autres communautés. Aussi, il s’agit d’échanger sur les projets en cours dans les autres pays et étudier comment les implanter chez nous. Le fait d’avoir discuté avec des wikimédiens qui sont dans le mouvement depuis de nombreuses années voire vingt ans a été bénéfique pour moi. Ce mélange générationnel est source d’inspiration pour façonner l’avenir et s’adapter aux changements.

Bibliothécaire de profession, j’ai mis l’accent sur plusieurs sessions GLAM que j’ai suivies avec intérêt de sorte à pouvoir orienter mes contributions sur Wikipédia et ses différentes plateformes dans ce domaine qui est familier à mes activités de tous les jours.

Voici quelques sessions qui m’ont marqué :

Au premier jour j’ai assisté avec du retard à la Wiki Women Summit car notre vol est quasiment arrivé à 02 h du matin et s’en est suivi les formalités avant de sortir de l’aéroport et d’arriver à l’Hôtel vers 04h. Cependant, c’était intéressant de voir toutes ces femmes engagées, partageaient leurs parcours et expériences afin que nous autres, ayons le courage de nous impliquer à fonds, de faire preuve de leadership et de détermination pour concrétiser nos projets et contribuer de façon significative à l’accès à l’information.

Aussi j’ai pris part à la session « Préserver l’histoire, autonomiser les communautés : le pouvoir des archives multimédias sur Wikimédia Commons » avec Ferfive Coronado.

Session sur les archives multimédia avec Ferfive Coronado

De façon générale, cette session sensibilise sur l’importance des archives médiatiques à travers l’implication de toutes les générations (jeunes comme personnes âgées) pour la création d’archives historiques sur Commons au nom de la mémoire culturelle avec des ressources multimédias libres. En guise d’illustration, Ferfive nous a montré des photos de véhicules de collection qui datent de plusieurs décennies. Pour en savoir plus, veuillez sur ce lien : Preserving History, Empowering Communities: The Power of Multimedia Archives on Wikimedia Commons :: Wikimania 2025

Ensuite « de quoi avez-vous besoin pour améliorer les politiques en matière de contenu libre ? Le label culture libre, une opportunité internationale » avec Xavier Cailleau et Rémy Gerbet.

Ce thème traite de la législation restrictive dont fait l’objet certains chapitres et groupes locaux sur le partage en ligne des œuvres du domaine public numérisé. Il m’intéresse particulièrement dans le sens où l’année passée, nous étions tentés d’organiser Wiki Loves Monuments dans notre pays le Sénégal mais des questions comme le droit de panorama nous ont retardé. Voici un atelier important en matière de droits d’auteurs quand on projette d’organiser certaines campagnes Wikimédia dans quelques pays. N’hésitez pas à aller lire par ici :What do you need to improve open content policies ? The Label Culture Libre an international opportunity :: Wikimania 2025

Également « l’écosystème des bibliothèques africaines et le mouvement Wikimédia sur le continent : un mariage parfait ? » présenté par Nkem Osuigwe, Olaniyan Olushola, Ingrid Thomson et Alice Kibombo.

Il a été question lors de cette table ronde des prochaines étapes des bibliothèques africaines dans le mouvement Wikipédia. Cette discussion a réuni des bibliothécaires et wikimédiens d’Afrique pour étudier les possibilités d’engagement et de collaborations mutuelles. Voici le lien : The African Library ecosystem and the Wikimedia movement in the continent: A marriage made in heaven? :: Wikimania 2025

Au 3ème jour de la conférence, j’ai assisté à plusieurs sessions animées par des wikimédiens africains. Leurs thèmes portaient entre autres sur la nécessité de préserver les langues locales, de créer des campagnes multilingues et d’offrir leurs soutiens aux Wiki clubs locaux. Ce sont des sujets qui touchent directement mes centres d’intérêts dans le sens où je travaille dans une bibliothèque multiculturelle et en même temps je suis membre de la Library Services to Multcultural Populations (MCULTP) de l’International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA). La sauvegarde des langues minoritaires et leur traduction sur Wikipédia est importante pour toucher plus de public et atteindre nos objectifs. Pour plus de détails par là : Preserving Linguistic Diversity through the Wiki Audio Walk Campaign :: Wikimania 2025 ::

Des wikimédiens francophones

Enfin, j’ai fait un petit tour au hall dans l’espace dédié à l’exposition des posters, une belle façon de représenter nos idées à travers des images, des graphiques, des statistiques, des données. Les affiches étaient aussi inspirantes et innovantes les unes que les autres.

Au dernier jour de la conférence, j’ai fait mon bénévolat en tant que room manager à la salle Nakuru de 09h30 à 13h. Il s’agissait entre autres de s’assurer que les conférenciers ne dépassent pas le temps qui leur ait imparti, de faire passer le micro aux intervenants qu’ils veulent poser des questions. En somme, de veiller à ce que l’activité se déroule très bien dans la salle avec mon collègue qui était chargé de prendre des notes, de surveiller la transmission en ligne et d’alerter les techniciens au cas où il y’aurait des problèmes pour les participants connectés pour suivre l’événement à distance.

Bénévolat comme Room manager

L’un de mes coups de cœur pendant cette édition a été la rencontre avec Jimmy Wales le cofondateur de Wikipédia.

Avec Jimmy Wales cofondateur de Wikipédia

En somme, cette édition de Wikimania à Nairobi a été spéciale. En ce qui me concerne, elle a renforcé mon enthousiasme et ma confiance pour Wikipédia et ses projets frères dans son objectif de rendre l’information libre, neutre, fiable et accessible pour tous. Le fait d’avoir tissé un réseau plus large me donne la possibilité de solliciter les collègues au besoin et de tendre la perche à d’autres, le tout dans un esprit collaboratif et open.

A la prochaine Wikimania, j’espère !

