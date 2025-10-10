Comment valoriser les femmes et les droits de l’Homme par la diversité linguistique ?

Le Projet AWA 2025 pour l’inclusion et la justice climatique continue sur sa lancée avec une volonté affirmée de contribuer à la réduction des biais sur Wikipédia. Des contributeurs et contributrices engagé·e·s enrichissent les contenus dans plusieurs versions linguistiques de Wikipédia – en lingala, en fongbe et en français – ainsi que sur Wikidata, en mettant en lumière les femmes, les enjeux environnementaux et les droits humains. Ce programme, porté par l’African Wikipedian Alliance (AWA), valorise le libre partage des connaissances et bénéficie d’un soutien actif du Code for Africa.

Dans la continuité des activités entamées fin juin, le mois de septembre 2025 a vu de jeunes contributeur·rice·s béninois·es participer à deux ateliers de renforcement des capacités en présentiel à l’Université d’Abomey-Calavi, en partenariat avec la communauté des Wikimédiens Fon du Bénin. Ces sessions, animées par Abdel KARIM, boursier et formateur du programme AWA, ont été complétées par trois webinaires à destination de participant·e·s basé·e·s en République démocratique du Congo et dans la ville de Tanguiéta, au nord du Bénin.

Un suivi régulier des contributions a permis d’assurer la qualité des contenus grâce à des patrouilles et des corrections ciblées avec un accompagnement individuel et un soutien en connexion internet.

Au compteur, pour le compte du mois d’octobre 2025, 54 contributions sont effectuées, dont 31 traductions et 6 nouveaux articles sur Wikipédia en français, fongbe et lingala. D’importantes améliorations sont aussi apportées sur Wikidata, notamment par l’ajout de sources, de déclarations et des corrections de bandeaux.

Les contenus mettent en valeur des femmes leaders de l’Afrique du Sud, de l’Angola, mettent en valeur l’environnement et enrichissent tout ce qui a attrait aux droits de l’Homme. De Nelson Mandela à Mphu Ramatlapeng en passant par Engrácia Cabenha, Zackie Achmat et Steve Letsike, plusieurs personnalités notables sud-africaines, lésothanes et angolaises des droits de l’hommes, féministes et écologistes se retrouvent désormais sur Wikipedia Fon et Wikipedia lingala, deux langues parlées par des millions de locuteurs.trices en Afrique de l’Ouest et Afrique centrale. Aussi, sur Wikipédia en français des nouvelles créations comme Sita Valles participent à la réduction du fossé de genre qui s’observe par l’absence cruelle des femmes ayant une notoriété comparativement aux hommes. C’est aussi le cas sur Wikidata ou plusieurs nouveaux éléments sont créés comme Sandra Batalha, Mokhantso Phakeng, Mpho Letlaka, Natacha Massano…

Ces contributions témoignent de l’inclusion de plusieurs langues africaines en plus du français pour rendre la campagne sur la justice climatique plus accessible à plusieurs communautés africaines.

Le projet AWA continue toujours avec pour objectif d’inclure plus d’autres participantes et d’autres langues comme le swahili pour un large impact dans plusieurs communautés de Wikimédia. Tout.e.s les contributeurs.trices engagé.e.s à combler le fossé du genre et valoriser l’environnement et les droits de l’Homme peuvent nous rejoindre pour y participer ici.

