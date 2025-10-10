Marathon WikiClub : deux éditions réussies et une troisième en préparation

Depuis 2024, le Marathon WikiClub, dénommé Journée de contribution des WikiClubs de Wikimedia Côte d’Ivoire, s’est imposé comme un rendez-vous collaboratif incontournable pour les Wikimédiens Ivoiriens. Ce défi communautaire consiste à mobiliser les participants autour d’un objectif ambitieux à réaliser en moins de 24 heures, en mettant en avant le travail collectif et l’usage des outils développés dans l’écosystème Wikimedia.

Édition 2024 : le défi consistait à maintenir 100 articles Wikipédia grâce à l’outil GAWA . Avec la participation active de 20 bénévoles , l’objectif a été atteint en un temps record, démontrant la force de l’action collective.

Édition 2025 : les participants ont mis à jour 459 localités ivoiriennes sur Wikidata en moins de 24 heures. Cette fois-ci, ce sont 30 contributeurs qui ont relevé le défi, marquant une nouvelle étape dans l'impact du Marathon sur la qualité des données ouvertes.

Édition 2026 : prévue pour avril, cette troisième édition garde encore son thème secret… mais la communauté peut déjà s'attendre à une nouvelle initiative ambitieuse, toujours dans l'esprit de collaboration et d'innovation.

En deux ans, le Marathon WikiClub a montré qu’avec de l’organisation, de l’entraide et les bons outils, il est possible de réaliser des actions d’envergure en un temps très limité. La troisième édition s’annonce comme un nouveau chapitre prometteur de cette aventure collective.

