Quatrième mois de contribution AWA-ICJ 2025

The logo of Code for Africa

Durant ces quatre mois de contributions, nous avons pu créer 119 articles, modifié 237 articles dans le cadre de la bourse AWA Inclusion and Justice Climate Fellowship.

Contexte climatique Les trois pays sujets de nos contributions dans le cadre de la bourse AWA ont leur particularité en matière du climat: De prime abord, le Botswana est un pays principalement désertique avec une sècheresse fréquente qui affectent l’agriculture et les ressources en eau, nous nous intéressons sur les mesures entrepris pour protéger l’environnement. Tandis que l’ Eswatini, un royaume d’Afrique australe , est souvent confronté à des impacts des sècheresse et du changement climatique. Quant à Madagascar, la plus grande île de l’océan Indien, est exposé aux effets du changement climatique à l’instar de la perte de la biodiversité, déforestation ,sècheresse, et bien d’autres encore.

Nos missions

Ayant comme mission principale de combler les lacunes sur la justice climatique et les droits LGBT en Eswatini, Botswana et Madagascar. Chaque mois, nous mettons en lumière les efforts entrepris par ces trois pays dans la lutte pour les droits humains et dans leur lutte contre le changement climatique . Ainsi, nous avons pu produire 30 conténus sur les sujets sus-mentionnés.

Les participants ont été formés , ce mois-ci sur l’ajout d’infobox et sur la catégorisation des articles. Ainsi, les deux articles en français que nous avons créé ont de l’infobox WWF Madagascar, Dombeya game reserve ainsi que la traduction d’article en français comme Ditshwanelo. Mais, dans le cadre de wikipedia en malgache, nous tentons toujours de nous mettre en relation avec les administrateurs, car il y a encore des fonctionnalités à mettre à jour qui nous empêchent de mieux l’utiliser. Dans le volet wikidata, nous avons créé quatre éléments wikidata sur l’Eswatini, quatre nouvel éléments sur le Botswana et neuf nouvel éléments sur Madagascar.

Grace aux diverses formations reçues dans le cadre de cette bourse de la Code for Africa en partenariat avec l’Ambassade de Norvège, les participants ont beaucoup évolué, ils ont pu partager leurs expériences notamment sur wikidata aux autres membres de la communauté wikipédienne malgache lors de notre rencontre annuelle qui s’est tenue à Antsiranana le 12 septembre dernier.

Nos défis

Il nous reste à recruter 5 participants pour étoffer notre équipe, et nous sommes en train de chercher des moyens pour faire participer les autres contributeurs inscrits mais qui n’ont pas encore contribuer alors que cette aventure est vraiment enrichissante.

By Chirocca77

Pouvez-vous nous aider à traduire cet article ? Pour que cet article soit diffusé au plus grand nombre, nous avons besoin de votre aide. Pouvez-vous traduire cet article pour faire passer le message ? Commencer la traduction