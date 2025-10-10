Rejoignez le groupe consultatif du VSN – Appel à candidatures ouvert à présent !

Nous sommes heureux d’annoncer que le Réseau des bénévoles (VSN) a lancé un appel à candidatures pour rejoindre son groupe consultatif, qui fait partie de la structure de gouvernance du projet pilote VSN Hub.

Depuis juin 2025, le VSN mène un projet pilote Hub, financé par le Fonds Hubs de la Fondation Wikimedia, qui se poursuivra jusqu’en décembre 2026. Codirigé par Wikimedia Argentine et Wikimedia Royaume-Uni, et soutenu par des collègues ayant une grande expérience dans le domaine du soutien aux bénévoles, le Hub s’appuie sur des années de pratiques communes et de collaboration au sein du mouvement Wikimedia.

Le projet pilote vise à renforcer les liens entre les personnes travaillant dans les affiliés et les groupes d’utilisateurs, à favoriser un sentiment d’appartenance à une communauté plus fort parmi les bénévoles du monde entier et à renforcer les capacités d’accueil, de formation et de fidélisation des bénévoles. Dans ce cadre, le groupe consultatif jouera un rôle clé en apportant sa contribution, ses conseils et sa supervision au développement et aux progrès du Hub.

Ce que nous recherchons :

Des personnes impliquées dans le soutien aux bénévoles au sein du mouvement Wikimedia, ou des représentants de projets/organisations alignés.

Un engagement à participer à des réunions en ligne tous les deux mois (environ une heure) et à effectuer occasionnellement des tâches asynchrones.

Un engagement à respecter le code de conduite universel et les politiques de VSN en matière d’espace sûr.

Un intérêt pour la promotion de VSN au sein du mouvement et éventuellement pour le représenter lors d’événements ou d’activités.

Détails de l’adhésion :

Rôle bénévole.

Mandat jusqu’en novembre 2026, avec possibilité de démissionner plus tôt moyennant préavis.

Les réunions se tiendront en anglais (interprétation disponible sur demande).

Le groupe sera composé de 2 à 10 membres, en veillant à la diversité géographique et linguistique.

Les membres peuvent agir en tant qu’ambassadeurs du VSN, représentant le réseau lors d’événements, d’activités ou d’autres initiatives stratégiques.

Les procès-verbaux des réunions seront publiés sur les pages Meta du VSN.

Si vous souhaitez rejoindre le groupe, veuillez soumettre votre candidature en remplissant ce formulaire avant le 20 octobre. Pour en savoir plus sur le groupe consultatif, veuillez consulter notre page Meta.

Pouvez-vous nous aider à traduire cet article ? Pour que cet article soit diffusé au plus grand nombre, nous avons besoin de votre aide. Pouvez-vous traduire cet article pour faire passer le message ? Commencer la traduction