GAWA 6.0, fruit de ma participation au Wikimedia Hackathon 2025

Interface principale de la sixième version de l’outil GAWA (GAWA 6.0)

Du 2 au 4 mai 2025, grâce à une bourse offerte par Wikimedia Côte d’Ivoire, j’ai eu l’opportunité de participer au Wikimedia Hackathon à Istanbul. Cet événement rassemble chaque année des développeurs, contributeurs et passionnés du mouvement Wikimedia pour travailler ensemble sur des projets techniques qui renforcent l’écosystème libre.

Parmi les nombreux projets développés, j’ai concentré mes efforts sur GAWA, un outil destiné à faciliter la détection et l’amélioration des articles Wikipédia signalés avec des bandeaux de maintenance.

Qu’est-ce que GAWA ?

GAWA est une application web qui liste les articles de Wikipédia en français nécessitant une amélioration (orthographe, sources, style, neutralité, etc.), à partir des bandeaux de maintenance.

L’outil a été conçu initialement pour se concentrer sur les articles liés à la Côte d’Ivoire, mais il a progressivement évolué pour couvrir l’ensemble des articles francophones.

Vers la version 6.0

Paul Bouaffou au Wikimedia Hackathon 2025 à Istanbul

Durant le Hackathon d’Istanbul, j’ai travaillé sur la sixième version de GAWA. Cette mise à jour apporte :

une extension du champ de recherche à tout Wikipédia en français ;

une interface plus simple et intuitive ;

une meilleure organisation des résultats par type de bandeau de maintenance ;

une optimisation de l’affichage et de la navigation ;

un hébergement sur la plateforme Toolforge.

Après Istanbul : WikiHack Côte d’Ivoire 2025

Capture d’écran du test de GAWA 6.0 en local sur un ordinateur portable via le navigateur Edge

L’amorçage de GAWA 6.0 au Wikimedia Hackathon a ouvert la voie à une nouvelle dynamique locale. Dans la foulée, un hackathon virtuel dénommé WikiHack Côte d’Ivoire 2025 a été organisé afin de poursuivre le développement et finaliser la version 6 de l’outil.

Pendant 45 jours, des contributeurs et développeurs ivoiriens se sont mobilisés pour enrichir et stabiliser le projet. Le fruit de ce travail collaboratif a été présenté en ligne le 24 septembre 2025, marquant une étape importante dans la vie de GAWA.

Pourquoi c’est important ?

La qualité des articles est un pilier fondamental de Wikipédia. Grâce à GAWA, les contributeurs peuvent rapidement identifier les articles qui demandent de l’attention, ce qui facilite la planification des ateliers, formations et campagnes de contribution.

Et après ?

GAWA 6.0 n’est qu’une étape. L’ambition est d’élargir progressivement son impact à toute la francophonie, en faisant de l’outil un véritable allié pour les wikimédiens souhaitant améliorer la qualité du contenu.

Essayez GAWA ici : gawa.toolforge.org

Je remercie chaleureusement la communauté Wikimedia, les organisateurs du Hackathon d’Istanbul, la communauté Wikimedia Côte d’Ivoire et les participants du WikiHack Côte d’Ivoire 2025 pour avoir permis à GAWA de franchir cette nouvelle étape.

Pouvez-vous nous aider à traduire cet article ? Pour que cet article soit diffusé au plus grand nombre, nous avons besoin de votre aide. Pouvez-vous traduire cet article pour faire passer le message ? Commencer la traduction