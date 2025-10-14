Quatrième mois de contributions AWA SRIEWA Project 2025 :  un modèle de prise initiative   

Le quatrième mois de notre résidence est un modèle de consolidation des acquis. Les participants dudit projet créent et améliorent des contenus sur la gouvernance et la politique de décentralisation du Sénégal en toute autonomie.

Dans le cadre du projet, nous travaillons à combler les lacunes critiques en matière de contenu sur la gouvernance locale et la politique de décentralisation du Sénégal sur Wikipédia et Wikidata.

AWA SRIEWA, proactivité des participants

Dans notre élan de production des contenus du quatrième mois, nous assistons à une proactivité des participants. Il s’agit d’agir de manière, à aller au-delà des tâches habituelles, pour apporter une plus-value aux contributions de la team. Ils proposent des sujets et passent à l’action. Ci-joint quelques exemples d’articles Wikipédia et d’éléments Wikidata.

Formations en perspective

Formation de nos participants sur la prise en main de l’outil ArchiveExternaLinks. ArchiveExternaLinks est un outil qui permet à tous les utilisateurs de Wikidata d’archiver et de conserver les sources web utilisées dans les déclarations, et plus particulièrement dans les références.



L’évaluation des articles Wikipédia fera l’objet d’une formation afin d’inciter les bénévoles à cette tâche ô combien importante.

Nous adressons nos sincères remerciements à l’ Alliance wikipédienne africaine (AWA), Code for Africa (CfA) & la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) pour cette opportunité, combler le gap de contenus sur la gouvernance locale et la politique de décentralisation du Sénégal.

Pouvez-vous nous aider à traduire cet article ? Pour que cet article soit diffusé au plus grand nombre, nous avons besoin de votre aide. Pouvez-vous traduire cet article pour faire passer le message ? Commencer la traduction