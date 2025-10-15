Wikimedia Côte d’Ivoire innove avec des outils numériques pour enrichir le contenu local

La communauté Wikimedia Côte d’Ivoire ne cesse de renforcer sa contribution aux projets Wikimedia grâce à des outils numériques innovants, conçus pour répondre à des besoins locaux précis. Ces initiatives visent à améliorer la qualité des contenus liés au pays, faciliter le travail des contributeurs et encourager l’usage des données ouvertes.

Des outils conçus pour répondre à des besoins concrets

Plusieurs outils ont été développés pour résoudre des problématiques spécifiques :

GAWA : Générateur d’articles Wikipédia à améliorer, cet outil détecte tous les articles Wikipédia liés à la Côte d’Ivoire comportant des avertissements (manque de références, style non encyclopédique, articles orphelins, etc.). Il aide les contributeurs à prioriser leurs efforts pour améliorer ces contenus.

: Générateur d’articles Wikipédia à améliorer, cet outil détecte tous les articles Wikipédia liés à la Côte d’Ivoire comportant des avertissements (manque de références, style non encyclopédique, articles orphelins, etc.). Il aide les contributeurs à prioriser leurs efforts pour améliorer ces contenus. Traduc’Ivoir : il recense les articles liés à la Côte d’Ivoire disponibles dans d’autres langues mais absents en français, afin de faciliter leur traduction et enrichir le Projet : Côte d’Ivoire.

: il recense les articles liés à la Côte d’Ivoire disponibles dans d’autres langues mais absents en français, afin de faciliter leur traduction et enrichir le Projet : Côte d’Ivoire. ArchiveExternaLinks : ce script utilisateur archive automatiquement toutes les sources utilisées dans les déclarations Wikidata, garantissant leur pérennité, à l’instar de Wikiwix ou Internet Archive sur Wikipédia.

: ce script utilisateur archive automatiquement toutes les sources utilisées dans les déclarations Wikidata, garantissant leur pérennité, à l’instar de Wikiwix ou Internet Archive sur Wikipédia. Open Data Ivoir : cette plateforme fournit des statistiques thématiques sur des problématiques locales (orpaillage clandestin, grossesses en milieu scolaire, etc.) et interconnecte ces données à Wikidata pour promouvoir l’usage des données ouvertes.

Une démarche participative au cœur du processus

La création de ces outils ne relève pas d’une simple initiative technique, mais d’un processus communautaire profondément collaboratif. Tout part des constats et des frustrations des bénévoles : la difficulté de repérer rapidement les articles à améliorer, le manque d’outils de traduction, ou encore la perte de sources sur Wikidata. Ces besoins exprimés deviennent des points de départ concrets pour la conception.

Chaque projet suit un cheminement commun :

Identification collective des besoins : souvent lors d’ateliers, de campagnes d’édition ou de rencontres, où les contributeurs expriment les obstacles qu’ils rencontrent.

: souvent lors d’ateliers, de campagnes d’édition ou de rencontres, où les contributeurs expriment les obstacles qu’ils rencontrent. Échanges et prototypage : les développeurs proposent des solutions, partagées ensuite avec la communauté pour recueillir des avis.

: les développeurs proposent des solutions, partagées ensuite avec la communauté pour recueillir des avis. Allers-retours constants : les retours d’expérience guident les ajustements, dans une logique de test rapide et d’amélioration continue.

: les retours d’expérience guident les ajustements, dans une logique de test rapide et d’amélioration continue. Documentation ouverte : chaque étape est documentée, afin que d’autres communautés puissent reproduire ou adapter l’outil.

Ce qui rend la démarche spéciale, c’est la diversité des acteurs impliqués. Aux côtés des wikipédiens expérimentés, on retrouve des traducteurs bénévoles, des journalistes de données, des chercheurs, mais aussi de jeunes développeurs en apprentissage. Chacun apporte ses compétences, et apprend des autres.

Ainsi, la création de ces outils devient aussi un espace de formation croisée : les contributeurs comprennent mieux les logiques techniques, et les développeurs découvrent l’univers de la contribution libre. Cette synergie fait naître des solutions utiles, mais aussi une communauté plus soudée et plus compétente.

Des impacts concrets et mesurables sur la communauté

Parmi ces outils, GAWA est sans doute celui qui a déjà le plus transformé les pratiques. Les WikiClubs l’ont utilisé lors de la première édition du marathon WikiClub en avril 2024, et plusieurs porteurs de projets s’en servent désormais comme base pour leurs formations. « Pendant le marathon, GAWA nous a permis de cibler directement les articles à améliorer. Sans lui, on aurait perdu beaucoup de temps à chercher », raconte Aristide, formateur et porteur de projets. Lors de la célébration des 24 ans de Wikipédia, l’outil a aussi été mobilisé pour un editathon national, confirmant son utilité dans des contextes variés.

Les trois autres outils – Traduc’Ivoir, ArchiveExternaLinks et Open Data Ivoir – sont déjà en ligne, mais pour l’instant leur usage reste principalement interne à la communauté. Une poignée de contributeurs les explorent et testent leurs fonctionnalités, en attendant une sortie et une adoption plus large. « Traduc’Ivoir me donne une visibilité immédiate sur ce qui manque en français, et c’est motivant de se dire qu’on peut combler ces vides », confie Nathan. « Avec ArchiveExternaLinks, j’ai gagné en temps : je n’ai plus peur de perdre mes sources sur Wikidata », ajoute Moussa. Quant à Open Data Ivoir, il a déjà attiré l’attention de quelques chercheurs locaux, preuve de son potentiel à renforcer les passerelles entre Wikimedia et le monde académique.

Enfin, en mettant à disposition des données ouvertes sur des enjeux sensibles tels que l’orpaillage clandestin ou les grossesses précoces, ces outils participent à inscrire la contribution ivoirienne dans une dynamique mondiale tout en valorisant ses réalités locales. Ces résultats renforcent à la fois la qualité de l’écosystème Wikimedia et la crédibilité de Wikimedia Côte d’Ivoire comme acteur numérique citoyen.

Ces outils sont open source et peuvent être adaptés à d’autres contextes nationaux ou linguistiques. Les critères de détection peuvent être modifiés selon le territoire ou le projet, et des scripts comme ArchiveExternaLinks peuvent être utilisés partout où la sauvegarde des sources Wikidata est essentielle. Open Data Ivoir inspire également d’autres communautés souhaitant connecter des jeux de données ouvertes à Wikidata.

Perspectives et évolution

Pour les prochaines années, plusieurs pistes se dessinent pour renforcer l’impact de ces outils :

Accessibilité mobile : rendre les interfaces plus ergonomiques sur smartphone, principal moyen d’accès à Internet en Afrique.

: rendre les interfaces plus ergonomiques sur smartphone, principal moyen d’accès à Internet en Afrique. Intelligence artificielle : expérimenter des solutions capables de détecter automatiquement les articles problématiques ou de suggérer des traductions adaptées.

: expérimenter des solutions capables de détecter automatiquement les articles problématiques ou de suggérer des traductions adaptées. Nouveaux champs de contribution : développer des fonctionnalités pour l’audio et la vidéo, afin de mieux valoriser les traditions orales africaines.

: développer des fonctionnalités pour l’audio et la vidéo, afin de mieux valoriser les traditions orales africaines. Documentation multilingue : proposer des guides pratiques en différentes langues pour favoriser la réutilisation ailleurs.

En parallèle, un objectif central est de renforcer l’implication de développeurs locaux dans le mouvement Wikimedia, afin que l’innovation technique vienne aussi d’Afrique et s’inscrive durablement dans la dynamique mondiale.

Ces outils incarnent la créativité et l’engagement de la communauté ivoirienne pour rendre la connaissance libre plus accessible et pertinente. Leur avenir reposera sur la passion des bénévoles, mais aussi sur le soutien de toutes celles et ceux qui croient en une information ouverte et inclusive.

