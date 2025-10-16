WikiChallenge Écoles d’Afrique 2024–2025 : Une année d’expansion, de collaboration locale et de célébration des Wikimédiens

La 7ᵉ édition du WikiChallenge Écoles d’Afrique s’est achevée avec succès, démontrant une fois de plus la puissance de l’éducation ouverte à travers le continent africain.

Organisé par la Fondation Orange et Wiki in Africa, ce concours permet à de jeunes apprenants de contribuer au savoir libre tout en développant leurs compétences numériques, leurs talents de narration et un lien plus profond avec leur patrimoine culturel.

Hébergé sur Vikidia, l’encyclopédie destinée aux enfants de 8 à 13 ans, le concours offre aux élèves la possibilité de créer des articles qui reflètent leurs communautés, leur environnement et leur culture dans un format simple et accessible, conçu spécialement pour les jeunes publics.

Depuis son lancement en 2017, le concours a eu un impact considérable : 13 pays africains ont participé — le Burkina Faso, le Cameroun, la RD Congo, la Côte d’Ivoire, la Guinée Conakry, Madagascar, le Mali, le Niger, le Sénégal, la Tunisie, le Maroc et la Sierra Leone.

Au fil des ans, 794 écoles se sont inscrites, produisant 618 articles et contribuant plus de 3 361 fichiers multimédias (photos, dessins, vidéos).

Au total, 74 écoles ont été récompensées pour leur excellence.

En 2023, ces efforts ont été reconnus à l’échelle internationale lorsque le concours a reçu le Prix de l’Éducation Ouverte, saluant son rôle dans la promotion d’une éducation accessible et inclusive grâce aux plateformes de connaissance libre.

Cette année : deux langues, 13 pays, des centaines de contributions

L’édition 2024–2025 du WikiChallenge a été la deuxième à se dérouler en français et en anglais, avec 422 écoles inscrites réparties dans 13 pays.

Le Cameroun s’est distingué par sa participation dans les deux langues.

Les contributions de cette année provenaient de pays anglophones tels que le Botswana, le Cameroun, le Libéria et la Sierra Leone, tandis que les pays francophones incluaient le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, la Guinée, Madagascar, le Mali, le Maroc, la RD Congo, le Sénégal et la Tunisie.

Les résultats parlent d’eux-mêmes : 174 nouveaux articles ont été publiés sur Vikidia, accompagnés de 696 photos et 40 vidéos.

Au-delà des chiffres : les élèves comme créateurs de savoir



Le WikiChallenge Écoles d’Afrique est bien plus qu’un concours : c’est un catalyseur de changement.

Il transforme les élèves en conteurs et producteurs de savoir, leur donnant les moyens de documenter leur culture, leurs communautés et leur environnement avec leurs propres mots.

En contribuant à Vikidia, ils voient leurs voix publiées et valorisées sur une plateforme mondiale.

En recherchant, rédigeant et collaborant, les élèves acquièrent des compétences numériques, gagnent en confiance et développent un fort sentiment d’identité.

Pour beaucoup, c’est leur première immersion dans le monde du savoir libre — non pas en consommant simplement l’information, mais en la créant.

Cet impact s’étend également aux enseignants, écoles et communautés entières, prouvant que, même dans les zones les plus reculées, les enfants et adolescents peuvent être des contributeurs puissants à la compréhension mondiale.

Mettre à l’honneur les Wikimédiens et les points d’excellence locaux

Cette édition a été marquée par un engagement local remarquable et par la dévotion des Wikimédiens à travers le continent.

Le concours a bénéficié du leadership d’Anthere (Florence Devouard) de Wiki in Africa en tant que coordinatrice du projet, avec le soutien de User:Dadrik pour l’assistance et la formation, ainsi que de médiateurs et facilitateurs locaux dans chaque pays participant.

Les principaux contributeurs incluent : Ouagadougoufobf et IdealCom du Burkina Faso; Ingrid Twinsy, Alexandra Tchuileu, et Joseph Ondoa du Cameroon; Djato Celestine et Mamy71 de Côte d’Ivoire; Julesjules et Falilou224 de Guinée; Joo de Madagascar; Badian Aliou Sidibe et Soul25 du Mali; Reda Benkhadra et Siham Belmanoun du Maroc; Tafsir Fall du Sénegal; NJosyN, ValNas, et Lingabo de RDS; ODC-SIERRA-LEONE (Finnah Stevens) de Sierra Leone; Bsghaier et Afek91 de Tunisie; Shoodho de Botswana; et Lovetta de Libéria.

Leur travail a été renforcé par le soutien de nombreux bénévoles, y compris des membres de la communauté Vikidia, qui ont offert une aide technique, effectué des corrections et géré la catégorisation des articles.

Ce réseau solide de Wikimédiens engagés, aux côtés des équipes locales d’Orange et des groupes d’utilisateurs Wikimedia Wikimedia Tunisie, Wikimedians of Cameroon User Group, Wikimedia MA User Group, Wikimedians for offline wikis usergroup, Groupe d’utilisateurs de la communauté Wikimedia Guinée Conakry, Wikimedia MA User Group, Wikimedia Burkina Faso, Wikimedia Botswana and Wikimedia RdC, a assuré le bon déroulement du concours, les formations et l’accompagnement, tout en créant un environnement accueillant pour que les élèves développent leurs compétences numériques et contribuent au savoir libre.

Les gagnants

Après plusieurs mois de travail, les résultats sont tombés : le WikiChallenge Écoles d’Afrique 2024–2025 a célébré les contributions étudiantes les plus remarquables.

Un total de 38 articles ont été récompensés, dont 3 prix internationaux, 1 prix Coup de Cœur, et 34 prix nationaux, mettant en avant la créativité, la recherche et la narration dans tous les pays participants.

Prix internationaux :

Prix Coup de Cœur :

Senegal: Tambour de communication, Ecole Ndiébel Publique de Kaolack



Prix nationaux :

Botswana:

Madikwe river, the Letsebe primary school ;

Baherero, the Mafhitlhakgosi primary school ;

Culture of Balete, the Siga primay school.

Burkina Faso:

Cameroon:

Ivory Coast:

Lahré, EcoleTaki ;

Low (initiation), Ecole Nayeba de Dabou ;

Gne hiewo, Ecole Roc.

Guinea:

Madagascar:

Mali:

Boloye, Ecole Fourou 1er Cycle de Kadiolo ;

Mosquée de Sankoré, Ecole Sidi Mohamoud de Tombouctou ;

Koira-Gofa, Ecole Bahadou 1 de Tombouctou.

Morocco:

Liberia:

Du-port Road Waterside, JESCOR Learning Center.

Senegal:

Fanal de Saint-Louis, Ecole Léontine Gracianet de Saint-Louis ;

Village artisanal de Guédiawaye, EcoleUnesco Hamo 3 de Guédiawaye ;

Simb, Ecole Mahfouss Badji de Keur Massar.

Tunisia:

Safsaf, Ecole Sité Nouvelle ;

Souk El Berka, Ecole rue de Charles de Gaulle Tunis ;

Cité Antique de Carthage, Ecole Ibn Khaldoun 3 Tunis.

Sierra Leone :

Les éleves de l’école morabitone Tetouan au Maroc

Félicitations à tous les élèves, enseignants et écoles participantes !

Votre dévouement, votre curiosité et votre créativité ont rendu cette édition vraiment inspirante et marquante à travers tout le continent.



Remerciements



Cette aventure inspirante n’aurait pas été possible sans le dévouement et le soutien de tant de personnes.



Nos remerciements les plus chaleureux vont à tous les élèves, enseignants, écoles, Wikimédiens et partenaires, dont l’énergie et la passion ont donné vie à ce concours.

Une reconnaissance spéciale est adressée à Vikidia pour avoir offert une plateforme accueillante, ainsi qu’aux équipes locales de la Fondation Orange, Orange Solidarité et à tous les groupes d’utilisateurs Wikimedia participants.



Restez connectés !



L’aventure continue… de nouvelles langues et de nouveaux pays pourraient rejoindre le concours l’an prochain !

Suivez nos réseaux sociaux pour rester informés sur la prochaine édition du WikiChallenge Écoles d’Afrique :

