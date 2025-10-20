Wikimania 2025 : une participation remarquable des ivoiriens à Nairobi

Durant de nombreuses années, la Côte d’Ivoire a été sous-représentée dans les grandes rencontres internationales du mouvement Wikimédia.

Mais depuis peu, cette tendance s’est inversée : la communauté ivoirienne connaît une progression continue de sa présence et de sa visibilité. À Wikimania 2025, organisée à Nairobi, ce dynamisme a franchi un nouveau cap avec la participation de huit Ivoiriens, signe fort de l’engagement grandissant et de la maturité de la communauté locale.

Une diversité de profils et de parcours

Parmi ces huit participants, la moitié découvrait Wikimania pour la toute première fois. Pour certains, c’était même leur premier voyage à l’étranger.

Entre découverte culturelle, immersion dans un rassemblement mondial et échanges intenses, l’émotion était palpable. Cette fierté de représenter la Côte d’Ivoire s’est traduite par une volonté forte de rapporter des idées, d’apprendre et de partager.

“C’était pour moi une grande joie de découvrir l’Afrique autrement et, ce, grâce à Wikimedia Côte d’Ivoire. C’est une joie de célébrer le savoir libre avec d’autres acteurs venus des quatre coins du monde” a déclaré Béraca, l’une des boursières Yasield qui effectuait son tout premier voyage.

Plusieurs Ivoiriens ont eu l’opportunité d’intervenir dans des panels, d’animer des discussions et de représenter activement la voix ivoirienne au sein de la communauté mondiale.

C’est notamment le cas du président Donatien Kanga, qui a coanimé trois panels, dont l’un consacré à la présentation des acquis et du fonctionnement de Wikimédia Côte d’Ivoire, reconnue aujourd’hui comme communauté leader en Afrique de l’Ouest.

Il a également participé à une dizaine de sessions dont il est ressorti satisfait, même si son meilleur moment reste la cérémonie de clôture : « Mon souvenir marquant de Wikimania 2025 est l’annonce des prix remportés par les Ivoiriens »,

a-t-il déclaré, résumant son expérience en trois mots : Riche, bénéfique et inspirante.

Des distinctions historiques pour la Côte d’Ivoire

Wikimania 2025 aura été une édition exceptionnelle pour la Côte d’Ivoire, marquée par plusieurs prix prestigieux. Lors de la cérémonie de clôture, moment fort de l’événement où les contributions les plus marquantes de l’année sont récompensées, la communauté ivoirienne a créé la surprise.

Le nom du pays a d’abord retenti lors de l’annonce des résultats du concours Wiki Loves Africa :

Boris Ahonon a décroché le prix du meilleur reportage audio grâce à son film sur la fabrication de l’attiéké, plat emblématique de la culture gastronomique ivoirienne, dans le cadre du thème « Du champ à l’assiette ».

Quelques instants plus tard, la Côte d’Ivoire était à nouveau mise à l’honneur :

N’da N’dri, alias Dadrik, a été sacré Newcomer of the Year, après avoir déjà remporté au cours de cette même année le Prix Zenman de la Communauté (décerné par Wikimédia Côte d’Ivoire) et le Prix Wikimédia France, qui saluent tous deux son engagement remarquable au sein de la communauté francophone.

Ces distinctions ne sont pas seulement des victoires individuelles : elles confirment que la Côte d’Ivoire fait entendre sa voix et affirme son identité dans le mouvement Wikimédia mondial.

La bourse Yasield : symbole de transmission et d’encouragement

Autre moment fort de cette participation : la présence de la deuxième cohorte de bénéficiaires de la bourse Yasield.

Cette bourse symbolise la reconnaissance et l’encouragement de l’engagement bénévole décerné par Wikimédia Côte d’Ivoire, tout en visant à favoriser la participation de nouveaux membres ivoiriens aux événements internationaux.

Les deux participantes bénéficiaires vivaient non seulement leur premier voyage à l’international, mais aussi leur première expérience à Wikimania. Leur enthousiasme et leur curiosité illustrent la nouvelle génération de wikimédiennes ivoiriennes prêtes à prendre le relais.

Des ateliers riches en apprentissages

Au-delà des distinctions, la délégation ivoirienne s’est fortement investie dans les ateliers et discussions :

Wikiwomen Summit : un atelier marquant sur la manière dont les femmes peuvent naviguer dans le mouvement sans perdre leur voix. Le message clé : « N’atteins pas ta voix, ne reste pas au fond du bus, fais-toi entendre. »

: un atelier marquant sur la manière dont les femmes peuvent naviguer dans le mouvement sans perdre leur voix. Le message clé : « N’atteins pas ta voix, ne reste pas au fond du bus, fais-toi entendre. » Lightning Talks : un espace libre de partage sur les parcours, motivations et objectifs des contributeurs. L’expérience d’Isla, devenue influente grâce aux projets qu’elle a initiés, a particulièrement inspiré. Une initiative à reproduire en Côte d’Ivoire pour mettre en lumière les acteurs locaux.

: un espace libre de partage sur les parcours, motivations et objectifs des contributeurs. L’expérience d’Isla, devenue influente grâce aux projets qu’elle a initiés, a particulièrement inspiré. Une initiative à reproduire en Côte d’Ivoire pour mettre en lumière les acteurs locaux. Gender Gap – Women in Red : une réflexion autour des biographies de femmes dépourvues d’images. Une idée concrète est née : organiser un atelier de recherche d’images libres pour enrichir ces articles.

: une réflexion autour des biographies de femmes dépourvues d’images. Une idée concrète est née : organiser un atelier de recherche d’images libres pour enrichir ces articles. Sessions stratégiques : de Wikidata à la Movement Strategy 2030, en passant par des panels et ateliers sur l’utilisation de l’IA dans les demandes de bourses et sur la narration d’impact (Telling your story as a Wikimedia affiliate).

Ces apprentissages sont autant de graines d’idées qui germeront à travers les futures initiatives locales.

La participation ivoirienne à Wikimania 2025 à Nairobi témoigne de la montée en puissance d’une communauté longtemps discrète, mais désormais incontournable. Ces victoires, ces premières expériences et ces échanges marquent un tournant majeur : la Côte d’Ivoire n’est plus simple spectatrice, elle est désormais actrice et source d’inspiration pour les communautés africaines et francophones du mouvement Wikimédia.

Pouvez-vous nous aider à traduire cet article ? Pour que cet article soit diffusé au plus grand nombre, nous avons besoin de votre aide. Pouvez-vous traduire cet article pour faire passer le message ? Commencer la traduction