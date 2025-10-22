Rencontre nationale des Wikimédiens de Madagascar à Antsiranana

Du 12 au 14 septembre 2025, les membres de la communauté Wikimedia User Group Madagascar se sont réunis à Antsiranana, dans le nord de Madagascar, pour une rencontre nationale destinée à renforcer la coopération et le développement des projets Wikimedia dans le pays. Cet événement a marqué une étape importante dans la consolidation de la communauté Wikimédia locale, en favorisant les échanges, la formation et la mise en réseau des contributeurs.

La rencontre a rassemblé des représentant·e·s de plusieurs régions de Madagascar, notamment Diana, Boeny, Analamanga et Haute Matsiatra. Les participant·e·s ont pu partager leurs expériences et leurs bonnes pratiques dans le cadre d’ateliers interactifs, de sessions de formation et de discussions stratégiques sur l’évolution des projets Wikimedia, notamment Wikipédia, Wikidata, Wikimédia Commons et Lingua Libre.

L’un des objectifs principaux de cette initiative était de renforcer et de développer la communauté locale en favorisant un apprentissage collaboratif et la solidarité entre contributeurs. Les activités ont permis aux participants d’échanger sur les méthodes d’amélioration de la qualité des contenus, sur les stratégies pour accroître la participation des nouvelles générations et sur les moyens de promouvoir le libre partage des connaissances à l’échelle nationale.

Par ailleurs, cette rencontre a servi de plateforme pour discuter des défis spécifiques auxquels la communauté wikimédienne malgache est confrontée, tels que l’accès limité aux ressources numériques dans certaines régions, la sensibilisation du public à l’importance de la contribution à Wikipédia et aux autres projets, ainsi que le développement de partenariats avec des institutions éducatives et culturelles.

En favorisant l’apprentissage mutuel et la collaboration interrégionale, la rencontre a contribué à renforcer la visibilité de Madagascar dans l’écosystème mondial de Wikimedia, tout en encourageant une participation inclusive et durable. Cet événement témoigne de l’engagement continu des wikimédiens malgaches à promouvoir l’accès libre et universel au savoir, ainsi que la création et le partage de contenus de qualité en langues locales et internationales.

